"Засыпал на ходу": Сумская указала на детали гибели Марины Поплавской

Фото: Марина Поплавская (instagram.com/marina_dizelshow)

Водитель автобуса работал без напарника

Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Сумская раскрыла новые детали трагической гибели актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской. Об этом она сообщила в комментарии к посту в Facebook.

"Несколько дней назад мой Виталик, Фози и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу", - сказала она.

В связи с этим, по словам Сумской, сложившаяся ситуация является "кошмаром".

"Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения", - подчеркнула она.

Скриншот комментария (facebook.com/dizelmano)

Напомним, в результате ДТП, которое произошло около 5:55 на трассе Киев — Чоп, погибла Марина Поплавская. Яна Глущенко и Егор Крутоголов попали в больницу. После ДТП оба выжившие участники шоу почтили память погибшей в своих аккаунтах в социальных сетях.

До этого мы писали, что стало известно о дате и месте прощания с актрисой.

Также ранее мы сообщали неожиданную причину смертельной аварии.

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