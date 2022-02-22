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Жена Павлика поразила ранее неизвестными деталями о себе: взялась за голову в 11 классе

Автор: Ольвия Агаркова

Жена 55-летнего певца Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова – активный пользователь соцсетей и блогер. Она неплохо зарабатывает в Интернете и даже открыто называет конкретные цифры и суммы.

Девушка делится с подписчиками своими проблемами и достижениями, а также частенько рассказывает о себе. Так, на странице в Instagram она написала факты о себе, но не все из них оказались правдивыми, поэтому позже Екатерина озвучила достоверную информацию о себе.

Она опубликовала короткое видео, где в роскошном нежно-розовом корсетном платье позирует с букетом тюльпанов.

"Когда я только приехала в столицу, устроилась промоутером в магазин", - рассказала о первой работе в Киеве Екатерина.

Ранее девушка жаловалась, что долгое время приучала супруга дарить ей цветы, даже без повода. И усилия Екатерины не пошли насмарку.

Муж бе напоминай систематически дарит Екатерине цветы и даже помнит, какие ее любимые.

Также девушка всегда может рассчитывать на мамину поддержку - она благосклонно относится ко всем идеям дочери.

Кроме того, с детства девушка ездила с мамой за границу. Теперь же родной человек Екатерина переехал вслед за ней в Киев – мама помогает дочери с сыном Мишей и обожает внука.

Про отца Репяхова говорить не любит, лишь отмечает, что мужчина очень непорядочно поступил со своей семьей. До 11 лет Екатерина жила с ним под одной крышей.

К слову, Екатерина призналась, что с Дмитрием Карпачевым и Машей Ефросининой познакомилась в соцсети - написала лично. Она пообещала позже раскрыть детали отношений и сотрудничества со знаменитостями.

Также жена музыканта высказалась о своей успеваемости в школе. "Всегда плохо училась в школе. Только в 11 классе взялась за голову, чтобы сдать экзамены", - отметила жена певца.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала о старте своего бизнеса и заинтриговала некоторыми деталями.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова