Жуткая: Лобода слила в сеть неудачное фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокирует своим внешним видом

Светлана Лобода любит привлекать к себе массу внимания и эпатировать публику, однако не всегда это заканчивается приятными комментариями в ее адрес. Так, 21 марта в Instagram-stories исполнительница опубликовала весьма странный снимок, который явно показывает певицу не с самой привлекательной стороны.

Странный ракурс делает ее внешность несуразной, а улыбка выглядят нелепо из-за увеличенных губ. К слову, любовь Лободы к пластике довольно часто обсуждается в сети.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, недавно Лобода решила вспомнить родную речь в эфире Первого канала и оконфузилась. В соцсеть она опубликовала видео с шоу "Голос. Дети". В кадре певица обсуждает выступление одного из участников вместе с российской певицей Пелагеей. Внезапно у нее вырвалось "Але ж це було дуже гарно". На что Пелагея отреагировала странным смешком, Светлана в ответ тоже рассмеялась.

А до этого исполнительница "наехала" на сотрудников аэропорта в Москве и была высмеяна пользователями. Однако Лобода на это заявила, что не видит своей вины, поскольку сотрудники аэропорта плохо выполняли свои обязательства.

Кстати, Лободу заподозрили в том, что она уменьшила грудь. Дело в том, что звезда, которая всегда могла похвастаться округлостями, предстала на новом фото с практически полным отсутствием груди. У фолловеров сразу же возник вопрос: "Где же делась грудь певицы?"

Видео: РБК-Украина