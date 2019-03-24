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Звезда Spice Girls рассказала о сексе с коллегой по группе

STYLERПерсоны    24.03.2019 - 15:43
Звезда Spice Girls рассказала о сексе с коллегой по группе
Звезды Spice Girls состояли в интимной связи (коллаж РБК-Украина)

Звезды Spice Girls состояли в интимной связи

Звезды Spice Girls Мелани Браун и Джери Холлиуэлл состояли в интимной связи во время участия в легендарной поп-группе. Об этом рассказала сама певица Мелани в интервью Mail on Sunday.

Солистка группы Spice Girls Мелани Браун, которая около пяти лет назад открыто призналась в своей бисексуальности, подтвердила догадки фанатов группы о том, что певиц связывает не только карьера и даже дружба. Американская звезда призналась, что Джери Холлиуэлл стала одной из ее любовниц, но их связь была разовой. Интересно, что Мелани Браун ранее лечилась от алкогольной, наркотической и сексуальной зависимости. 

"Это просто случилось, и мы просто посмеялись над этим и все", - рассказала Браун.

Как сообщают местные СМИ, после интервью певица стала сожалеть о своих словах. Она считает, что компрометирующие слова могут негативно отразиться на карьере Холлиуэлл и ее браке. К тому же муж Холлиуэлл Кристиан Хорнер - человек строгих устоев, по мнению Мел Би, и вряд ли спокойно отнесется к такому пикантному моменту из прошлого своей жены.

Звезда Spice Girls рассказала о сексе с коллегой по группе

Мелани Браун (коллаж РБК-Украина)

Больше всего новость взбудоражила прокатчиков тура Spice Girls, который намечен на 1 июня.

"До концертов осталась пара месяцев, и они не хотят, чтобы хоть что-то поставило выступления группы под угрозу срыва. Но Мелани, несмотря на все предупреждения, не смогла удержаться и держать рот на замке. И теперь у организаторов есть реальные опасения, что откровения Мел расстроят мужа Джери и это вызовет серьезные проблемы с участием Холлиуэлл в туре", - сообщают инсайдеры hellomagazine.

Звезда Spice Girls рассказала о сексе с коллегой по группе

Джери Холлиуэлл (коллаж РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, что Spice Girls отправляются в тур, но без одной из участниц.

Отметим, что в феврале Виктория Бекхэм уверяла, что группа Spice Girls не воссоединяется и ни в какой мировой тур никто не едет. Также сообщалось о том, что Виктория Бекхэм пригрозила подать в суд на бывших коллег, если они будут исполнять известные хиты группы.

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