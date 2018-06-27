Александр Педан составил топ-5 лучших мест для летнего отдыха

Известный телеведущий Александр Педан поделился любимыми направлениями для отдыха

Украинский телеведущий и бывший участник Comedy Club Ukraine Александр Педан любит путешествовать. Он много где побывал и составил свой личный топ-5 лучших мест, передает Новий канал.

В путешествиях Саша знает толк, потому что за его плечами поездки практически по всему земному шару.

Украинское Закарпатье

Фото: Закарпатье

“Если в Украине везде непогода – нужно ехать на Закарпатье. Там свой микроклимат, всегда теплее, вкусная кухня, радушное население”, - советует Педан.

По его словам, совсем не обязательно ехать в Европу, чтобы ощутить себя там. Он считает, что на Закарпатье та же Европа, только по нашу сторону границы.

”Люблю там бывать, потому что и природа, и старые улочки, и замки, и санатории, в общем, все что нужно!” - подчеркнул телеведущий.

Остров Крит, Греция

фото: церковь, о.Крит (pixabay.com)

Как сказал Саша Педан, Крит - идеальное место для тех, кто хочет просто отдохнуть. Климат очень похож на знакомый нам крымский.

”А еще там просто невероятные семейные рестораны-таверны, где вас будут кормить сами хозяева, что исключительно приятно. При этом еда очень вкусная и, главное, недорогая – прямо вот недорогая! В общем, Крит для тех, кто ищет идеальное соотношение цена/качество”, - советует ведущий.

Север Испании (баскские земли)

Фото: испанское побережье (pixabay.com)

На Атлантическое побережье Испании и Франции Александр Педан рекомендует отправиться искателям тотального, безудержного веселья.

“Вечером там принято есть тапас прямо в уличных кафе, запивать их сидром и гулять по улочкам. Ко всему прочему там шикарное побережье. Пусть Атлантика и холодная сама по себе, но океан впечатлений обеспечен”, - говорит шоумен.

Норвегия

Фото: северное сияние в Норвегии (pixabay.com)

Норвегию Александр порекомендовал как страну с самой колоритной природой на свете. Он поделился лайфхаком, как там можно хорошо сэкономить, ведь Норвегия очень дорогая. Ведущий советует арендовать кемпер (дом на колесах), по его словам для путешествия таким образом, там все предусмотрено.

Ведущий считает, что побывать в столице и посмотреть Норвегию - разные вещи.

“Нужно ехать за город: увидеть природу, переправляться на паромах через фьорды… И когда ты едешь на автомобиле, ощущение, что вот сейчас выскочит тролль из-под камня. Словом, сказочная природа”, - убеждает Педан.

Япония

Фото: Токио, Япония (pixabay.com)

Японию Александр считает чем-то абсолютно удивительным.

“Оказавшись там, создается впечатление, что ты на другой планете. Говорю не только об архитектуре, еде и так далее. В первую очередь имею в виду людей и менталитет – они другие. Очень интересно побывать там, окунуться в совершенно иной мир. И, в идеале, нужно побывать как в Токио – столице будущего, так и в Киото – городе древних храмов и традиций”, - отмечает любитель путешествий.

Напомним, что ранее Александр Педан трогательно поздравил свою дочь с днем рождения.