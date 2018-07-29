Эксперты рассказали, на ком лежит ответственность за сорванные авиарейсы

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Специалисты уточнили, что в зависимости от ситуации вина за срыв рейса лежит на авиакомпании или туроператоре

Лето 2018 характерно большим количеством отмененных или перенесенных рейсов, длительным ожиданием самолета как в отечественных, так и заграничных аэропортах. Многие украинцы, поехавшие на отдых, были вынуждены ночевать в аэропортах без компенсации расходов на питание. На ком лежит ответственность за потраченные деньги и время? Об этом рассказывает "Сегодня".

Эксперты считают, что ответственность за сорванный рейс лежит в отдельных случаях на представителях авиакомпании, в других — на турагентстве. Обясняется это тем, что, к примеру, при самостоятельной покупке авиабилета пассажир заключает договор напрямую с авиакомпанией, потому любые проблемы с вылетом должна компенсировать компания-перевозчик.

В случае, если билеты бронировал и закупал туроператор — вина возлагается именно на турагентство. Правда, украинские туристические фирмы не спешат расставаться с заработанными деньгами. Попытки получить положенную компенсацию могут перерасти в судебные разбирательства.

"К сожалению, в последнее время участились случаи задержки, переноса рейсов, либо отказа в перевозке пассажира авиакомпанией. Также, имеют место случаи отмены вылета в назначенную дату и пассажирам приходится терпеть разные неудобства, в том числе и материальный и/или моральный ущерб. Необходимо понимать, что пассажир, заплативший деньги за перелет, заключил договор с авиакомпанией-перевозчиком, и такая компания несет обязательство доставить его в назначенное время и место. Задержка рейса, его отмена или перенос являются нарушениями данного договора со стороны перевозчика", – рассказывает юрист ЮК "ВОЛХВ" Ярослава Борка.

Юрист международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский акцентирует внимание именно на чартерных и регулярных рейсах, так как в одном случае ответственность, как правило, несет авиакомпания, а в другом – туроператор.

"Если это регулярный рейс, то договор заключается между пассажиром и авиакомпанией, это является договором о перевозке, и, таким образом, за любыми компенсациями, связанными с этими перевозчиками, нужно обращаться в авиакомпанию. Если же это рейс чартерный, то чартерный договор – это отдельный вид, и он заключается между туроператором и авиакомпанией на перевозку определенного числа пассажиров – это может быть целый самолет, блок мест на самолете. Соответственно, любые претензии относительно перевозки прежде всего направляются туроператору, особенно, что касается отмен, задержек и т.д. Дальше туроператор, если он считает нужным, или если есть вина авиакомпании в том, что произошло – он либо выставляет свои претензии авиакомпании, либо привлекает ее, как ответчика, либо как третье лицо", – поясняет Алексей Бурчевский.

Напомним, что во львовском аэропорту сообщили об отмене рейсов из Милана.

Также, мы ранее сообщали, что во время полета самолета компании Iraqi Airways, который проходил на высоте более 11 тыс. метров, пилоты устроили драку.

Следует напомнить, что в Международном аэропорту "Львов" сообщили о задержании рейсов компании YanAir из Египта.

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Видео: (video.rbc.ua)