Город, которому повезло: Тростянец удивляет туристов Круглым двором и уникальным дендропарком

Фото: Дендропарк "Нескучное", Тростянец (Олег Божко)

Тростянцу удалось сохранить большинство исторических памятников, которые не стоят в запустении, а используются по своему прямому назначению

В Украине есть около двадцати населенных пунктов, которые имеют название Тростянец. Но один из них - точно особенный. Это районный центр Сумской области. Если раньше Тростянец был известен преимущественно среди жителей соседних областей, то с развитием туристической инфраструктуры и рекламы стал привлекать внимание и туристов из других регионов и стран.

Но в то же время этот регион для многих остается “белым пятном”. Часто те, кто приезжает в Тростянец впервые в жизни, говорят, что город становится для них своего рода открытием.

Хорошая идея для маршрута выходного дня - исследовать Тростянец. А если есть время, то и места, которые находятся сравнительно недалеко от него. Например, здесь неподалеку - Харьковская область, а в ней - Шаровский дворец, Краснокутский дендропарк и художественный музей в селе Пархомовка, где экспонируют оригиналы картин Малевича, Пикассо и Шевченко.

Какие места в Тростянце стоит обязательно посетить? С таким вопросом мы обратились к исполняющему обязанности директора Тростянецкого краеведческого музея Евгению Маловичко. Он назвал основные достопримечательности, которые здесь точно не стоит пропустить.

Круглый двор, настоящая "визитная карточка" Тростянец

Это усадьба-манеж, памятник архитектуры 19 века и самая древняя гражданская постройка северо-восточной Украины, которая сохранилась до наших времен. Усадьба овального типа внешне напоминает небольшую крепость.

По ее периметру размещены четыре круглые трехъярусные башни и одноэтажные помещения, в которых даже в 20 веке еще проживали люди.

Фото: Круглый двор - "визитная карточка" и украшение Тростянца (Олег Божко)

"В 1749 году усадьбу построили Надаржинские - тогдашние владельцы Тростянецкой земли, которіе семье подарил Петр Первый. Круглый двор использовался сначала для хозяйственных нужд, а позже - для театральных и цирковых представлений, которые показывали крепостные", - рассказывает Евгений Маловичко.

Фото: Это древнейшая общественная постройка северо-восточной Украины, которая сохранилась до наших времен (instagram.com/lyudmila.shalina)

"Тростянцу повезло, что в свое время у города были хорошие хозяева, которые построили эти памятники, и также повезло, что сегодня эти памятники используются по назначению. Знаете, это бывает в Украине не так часто, поскольку даже в тех зданиях, которые представляют исторический и культурный интерес, находится то, что там не должно быть. Но у нас городской совет и его глава Юрий Бова идут на то, чтобы наша туристическая инфраструктура развивалась", - говорит Евгений Маловичко.

Усадьба Леопольда Кенига: краеведческий музей, комната Чайковского и музей шоколада

Эта усадьба - памятник архитектуры 18-19 века. Культурный комплекс, объединяющий и краеведческий музей, и художественную галерею, и музей шоколада.

Это роскошный дом, построенный в стиле неоклассицизма с элементами барокко. Флигели здания были построены наследниками Надаржинского в 1762 году. Род Голицыных получил усадьбу в качестве приданого. В их собственности здание было до 1868 года. Тогда эти земли продали купцу Марку, а тот перепродал в 1874 году сахарозаводчику Леопольду Кенигу.

Фото: Кроме краеведческого музея и музея шоколада, в усадьбе Кенига можно посетить комнату Чайковского (ru.wikipedia.org)

"Почему видим такую большую разницу во времени между построениями основных памятников? Потому что сначала Алексеем Надаржинским, внуком Тимофея Васильевича Надаржинського, здесь было построено одноэтажное здание, от которого на сегодняшний день осталось только левое и правое крыло. Там сейчас находится краеведческий музей и музей шоколада. Центральную часть дома, когда его хозяином был знаменитый сахарозаводчик Леопольд Кениг, перестроили в 1885 году и соединили центральную часть здания и два флигеля", - объясняет Евгений.

Кроме краеведческого музея и музея шоколада, в усадьбе можно посетить комнату Чайковского, которую устроили в духе эпохи, когда жил знаменитый композитор.

Петр Чайковский приезжал сюда в 1863 году.

Фото: Круглый Двор (facebook.com/yura.bova.trostyanets)

Именно в Тростянце он написал свое первое симфоническое произведение-увертюру “Гроза” по мотивам драмы Островского. Это произведение со временем открыл в Чайковском гения классической музыки и дало ему всемирное признание.

Фото: В помещении также действует музей шоколада (Олег Божко)

В городе находится и памятник Петру Чайковскому, который установили в 1984 году к 120-летию начала его творческой деятельности. Это первый в Украине памятник Чайковскому в полный рост, хотя уже и не единственный.

Отдельного внимания достоин и сам краеведческий музей усадьба Леопольда Кенига.

Постоянная выставочная панорама музея начинается с экспозиции, посвященной природе края. Здесь есть большая коллекция экспонатов местной флоры и фауны, коллекция археологических находок на территории региона. Музей постоянно работает над поисками исторических свидетельств, проводит выставки местных мастеров и художников.

Фото: Местная шоколадная фабрика когда-то производила конфеты, которые стали известными во многих регионах (Олег Божко)

Тростянецкий краеведческий музей был основан в начале 80-х годов 20 столетия. В 2007 году здесь полностью обновили и расширили экспозиции. В этом помогли местные меценаты, коллекционеры. Музейное собрание экспонируется в восьми комнатах исторического сооружения.

Вознесенский храм находится неподалеку от других туристических мест Тростянца. Храм был построен в 1905-1913 годах на средства фирмы Кенига и его наследников.



Фото: Вознесенская церковь в Тростянце (ukrainaincognita.com, Олег Час)

"Меценаты вкладывали в строительство храма очень много средств. К тому же, были пожертвования жителей города. В народе Вознесенский храм называют Красной церковью по цвету из красного кирпича, а Благовещенский храм - Белой церковью, потому что построена из белого кирпича", - обращает внимание Евгений Маловичко.

Благовещенский храм. Строили его почти одновременно с Круглым Двором: с 1744 по 1750 годы.

"Этот храм был построен Иосифом Надаржинским в память о своем отце Тимофее Надаржинском, который был духовником Петра Первого и протопресвитером Благовещенского собора в Москве", - рассказывает Евгений Маловичко.

Это постройка в стиле раннего классицизма, имеет элементы барокко. Территория церкви окружена массивной кирпичной оградой со столбами.

Дендропарк "Нескучное": три живописных озера и грот "Нимф"

Настоящая жемчужина города! Это памятник садово-паркового искусства. Парк расположен на окраине Тростянца и занимает целых 256 гектаров.

В урочище есть три живописных озера, из которых вытекает ручей с названием Тростянец. Нескучное - прекрасное место для семейного отдыха на природе и купания в озерах.

Фото: Урочище Нескучное (Олег Божко)

Возле третьего озера дендропарка находится интересный памятник архитектуры - грот "Нимф". От начала парка до этого места дорога пешком занимает около 35-40 минут и столько же – обратно. Но увидеть грот стоит!

Фото: Дендропарк “Нескучное” на окраине Тростянца (Олег Божко)

Грот “Нимф” - это здание 1809 года. По одной из версий, грот возвели в честь 100-летия Полтавской битвы внучкой Надаржинского Александрой Надаржинской-Корсаковой.

Фото: В Нескучном есть три живописных озера, которые прекрасно подходят для отдыха на природе (Олег Божко)

"Грот использовали для пикников, для балетных спектаклей. Но это лишь версии, ведь документальных подтверждений настоящему применению этого места - нет. Рядом находится дом лесоисследовательской станции 1911 года постройки. На то время это был дом управляющего лесным хозяйством Кенига", - говорит и.о. директора музея.

Фото: Дендропарк “Нескучное” на окраине Тростянца (Олег Божко)

Сахарные заводы Леопольда Кенига и современная шоколадная фабрика

Как мы уже упоминали ранее, история Тростянца тесно связана с жизнью знаменитого сахарозаводчика Леопольда Кенига. В 1870-х он стал владельцем земель, где со временем построил два сахарных и один рафинадный завод.

Здесь также были его фабрика по производству вязальной бумаги, паркетная фабрика и винокурный завод.

Фото: Грот "Нимф", построенный в 1809 году, использовали для пикников и балетных спектаклей (Олег Божко)

Кениг провел в свое имение электричество, потом в городе построили дизельную электростанцию. При его содействии здесь провели и железную дорогу: так возникла нынешняя железнодорожная станция Смородино. В 1881 году в Тростянце появилась собственная телефонная станция, а впоследствии открылась и новая больница.

В 20 столетии в помещении сахарного завода действовала шоколадная фабрика "Украина". С 1995 года она входит в состав компании "Крафт Фудз Украина". Со временем вырабатывать свою старую продукцию здесь прекратили, и теперь изготавливают шоколад и конфеты других торговых марок.

Фото: По одной из версий, грот возвели в честь 100-летия Полтавской битвы внучкой Надаржинского Александрой Надаржинской-Корсаковой (Олег Божко)

Жители Сумской области и соседних регионов хорошо знают названия конфет, которые когда-либо производила эта фабрика. Например, "Скворцы", "Сопілка", "Тростинка", "Криничка". Для таких туристов посещение музея шоколада – это и своего рода ностальгия по временам, когда Тростянецкая шоколадная фабрика изготавливала те сладости. Сейчас в музее хранятся обертки от того уже легендарного шоколада и конфет.

"Схід Рок", "Старая Крепость", "Чайковский FEST": фестивальный туризм в Тростянце

Тростянец известен на Сумщине и в других регионах и благодаря нескольким фестивалям, некоторые из которых уже стали своеобразными брендами города.

Например, фестиваль исторической реконструкции "Стара Фортеця. Подорож крізь століття", рок-фестиваль "Схід Рок" и фестиваль классической музыки "Чайковский FEST". Фестивали привлекают внимание туристов из разных уголков страны.

Видео: Фестиваль "Стара Фортеця", город Тростянец, 28-30 июня 2018 года (Youtube-канал "Голос Общины")

"Чайковский FEST" в этом году прошел 25-27 мая, "Старая Крепость" - 28-30 июня. "Схід Рок" проведут 10-12 августа, поэтому еще есть время спланировать поездку и купить билеты на рок-событие. Кроме того, к местным жителям с концертами довольно часто наведываются и артисты с сольными выступлениями.

"Несколько раз, к примеру, к нам приезжали скрипачи из Японии и Кореи. Люди платят 50-100 грн за билет на концерт музыканта, который играет в другом городе за 300-350 грн. Это дает возможность жителям чувствовать себя полноценно", - рассказывает городской голова Тростянца Юрий Бова.

Фото: Фестиваль "Схід Рок" давно стал брендом (instagram.com/cxidpok)

"Раньше, когда наша молодежь ехала учиться в ВУЗы других городов, то на вопрос "Вы откуда?" часто отвечали, что они из Сум. Считали, что наш город – это глухая и несолидная провинция. С развитием туризма и оживлением жизни в городе сейчас уже чаще говорят, что они именно из Тростянца", - добавляет он.

Фото: Фестиваль "Старая Крепость", Тростянец, 28-30 июня 2018 года (facebook.com/aleksandr.mykolenko)

В 2007 году в городе провели опрос. Людей спросили: "Хотели бы вы и дальше жить в Тростянце?". Результаты опроса показали, что из города хотели уехать около 70% людей. Такой же опрос провели в 2014-ом. Желающими покинуть город оказалось всего несколько процентов.

Как добраться до Тростянец?

С Киева до Тростянца – 364 километра. Из столицы до города идет прямая маршрутка и курсирует несколько поездов. Например, Ужгород-Харьков.

От Харькова город находится на расстоянии в 120 км, оттуда можно доехать автобусом через Ахтырку или поездом. Сумы находятся от Тростянца всего в 59 километрах, а Полтава – 110. На сайте фестиваля "Схід Рок" уверяют, что из областных центров Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей доехать до города не сложно.

Обратите внимание: Из-за того, что в Украине насчитывается около 20 населенных пунктов с названием Тростянец, билет на поезд надо брать до железнодорожной станции Смородино. Это сделали для удобства пассажиров, чтобы не было путаницы с названиями.

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