Легальное оружие, запрещенные имена и скандинавские олигархи: необычные факты об Исландии от украинца

Исландцы почти не эмигрируют из своей страны, несмотря на суровый климат и отсутствие общественного транспорта между городами

Вулканы, гейзеры, ледники и реки – основа природы Исландии. Особенный климат и погода не могли не повлиять на образ жизни и менталитет местных жителей. Оказывается, исландцы не очень-то переживают из-за того, что в стране из-за особенных природных условий практически отсутствует междугородний транспорт.

Исландцы очень гордятся своей страной и считают себя большими патриотами. К тому же, Исландию часто признают самой комфортной страной для жизни несмотря на то, что здесь иногда по улицам трудно ходить из-за сильного ветра, постоянно происходят извержения вулканов, а в августе, самом теплом месяце года, температура воздуха достигает всего +10С.

В феврале 2018 года один из рейтингов в очередной раз признал Исландию самым безопасным и комфортным местом для жизни. В Исландии значительно реже, чем в Европе, болеют онкологией, а среди местных – очень много долгожителей. К тому же, в стране мизерный, практически нулевой уровень преступности, и это делает Исландию еще более комфортной для жизни.

Фото: Исландия - одна из самых комфортных для жизни стран (pixabay.com)

Чтобы узнать больше об этой уникальной стране, мы обратились к опытному путешественнику и директору туроператора Nordic Travel Игорю Кучеру.

В прошлый раз мы говорили с Игорем о туризме в Исландии и о том, как спланировать поездку в эту страну. В этот раз мы решили поговорить о местных жителях. И, конечно, узнали много интересного.

Полицейские не носят оружия, а уровень преступности - мизерный

Исландия издавна славится, в частности, низким уровнем преступности. Люди не боятся ходить по улицам ночью и спокойно отпускают на улицу днем детей.

Низкий уровень преступности во многом объясняется тем, что большинство исландцев принадлежат к среднему классу. Здесь мало очень бедных и очень богатых. В Миссурийском универстите исследовали классовую систему Исландии, опросив исландцев. Лишь 1,1% жителей страны отнесли себя к высшему классу и только 1,5% - к низшему. Остальные 97% назвали себя представителями верхнего среднего, ниже среднего и рабочего класса, сообщает BBC.

Фото: В Исландии - невероятно красивая природа, напоминает путешественник Игорь Кучер (Nordic Travel)

"Преступников как таковых в Исландии практически нет, если не считать мизерный процент, - рассказывает Игорь Кучер. - Повсюду в стране и туристы, и местные, чувствуют себя очень защищенными. Мы почти везде ходили с немаленькими рюкзаками, но оставляли вещи везде, где они становились нам не нужны. Потом через несколько часов за ними возвращались. И, конечно, их никто не трогал".

В Украине часто говорят о том, что уровень преступности резко увеличится, когда легализуют огнестрельное оружие. Однако Исландия демонстрирует кардинально противоположный пример: в Исландии оружие – в свободном обращении. Конечно, оружие здесь нельзя купить просто так: для этого надо пройти медицинскую комиссию и выполнить письменный тест.

По средним подсчетам GunPolicy.org, на 300 000 жителей Исландии приходится около 90 000 единиц оружия. Однако уровень преступности в стране это вовсе не увеличивает.

Фото: Большинство жителей Исландии - это представители среднего класса. В стране - очень безопасно, а полицейские не носят с собой оружие (pixabay.com)

"Также в Исландии нет своего войска. Страну защищает НАТО. Американцы время от времени проводят здесь учения, - говорит путешественник. - Но у самих исландцев есть лишь несколько кораблей береговой охраны. Интересно, что даже полиции очень мало, а полицейские не носят с собой оружие. За всю поездку в Исландию я практически не видел живых полицейских! Только замечал припаркованные возле отделения полицейские автомобили. В Исландии мало мигрантов, плюс - с награбленным некуда бежать. Человека в островной стране легко будет поймать".

Оружие в Исландии носит лишь спецподразделение "Викинг", а не обычная полиция. Но на практике оружие здесь почти не используют.

Отсутствие общественного транспорта местных не пугает: практически у каждого есть авто

Из-за низкой плотности населения и особые природные условия в Исландии бывает и так, что магазин или ресторан встречается раз на сотню километров, а то и реже.

Это часто удивляет туристов, которые приезжают исследовать страну.

Фото: Типовая архитектура Рейкьявика, столицы Исландии (pixabay.com)

"Даже сейчас магазинов в Исландии может быть не так много, как ожидает турист. Поэтому если во время путешествия вы наткнулись на супермаркет, то лучше в нем что-то купить. Или когда увидели ресторан, то лучше остановиться и в нем поесть, потому что следующий может оказаться только через сотню километров или даже намного больше", - рассказывает Игорь.

Также в Исландии из-за непростых природных условий практически нет общественного транспорта. Разве что специально оборудованы для передвижения по горам автобусы, но они - преимущественно для туристов. Но, кажется, исландцев отсутствие транспорта не очень волнует: вся страна – очень небольшая, и городов не так много. Местные передвигаются в основном на собственных авто. Даже в магазин, который находится неподалеку, тоже едут на машине.

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"В Исландии общественного транспорта, кроме столицы и еще одного города на севере страны, в принципе никогда не было, - подчеркивает Игорь Кучер. - Исландцев очень мало, и чтобы отправлять автобус было рентабельно, он должен курсировать максимум раз в день, что было бы довольно неудобно. Сейчас, мне кажется, абсолютное большинство исландцев ездит на машинах. В столице, Рейкьявике, часто бывают большие пробки. Особенно по магистрали на въезде в город. Эта основная трасса - очень широкая: по три полосы в каждую сторону. Но все равно в час-пик все забито. И это при том, что в городе живет всего около ста тысяч человек".

Фото: В городах Исландии - прекрасные дороги, а старая архитектура удачно сочетается с современной (pixabay.com)

В исландских семьях обычно есть не одна машина, а у каждого своя. Особенно у тех, кто живет не в крупном городе, а где-то на ферме.

"Междугородними автобусами я ездил трижды, и местных в них практически не было: одни только туристы. Лишь однажды ехала местная девушка. Что интересно, она не платила за проезд. Явно была знакома с водителем: села рядом с ним, и они долго разговаривали. В следующий раз видел мужчину, и он также не платил за проезд, а просто общался с водителем. Очевидно, они были из одного городка и хорошо между собой знакомы", - добавляет он.

Кто-то неожиданно может оказаться вашим родственником

Кроме того, что в Исландии много людей знакомы между собой, кое-кто неожиданно может оказаться хоть и дальним, но родственником.

Игорь Кучер объясняет:

"В Исландии есть приложение и сайт Íslendingabók. Это база данных, в которой можно проверить, не является ли человек вашим родственником. Приложение часто помогает тем, кто собирается жениться: обнаруживает, не является ли ваш избранник вашим дальним родственником. Также в базе данных можно проследить своих родственников чуть ли не до викингов. За счет того, что страна маленькая, было не так сложно оцифровать все найденные архивы и выложить их в свободный доступ".

Фото: Исландия - страна вулканов, гейзеров, водопадов (Nordic Travel)

Для сохранения аутентичности и местного культурного наследия в Исландии запрещено называть детей неисландскими именами. Есть Национальный реестр имен, которыми можно называть детей. Его ведет исландский комитет по личным именам: общественно-государственный орган Исландии. Комитет решает, вносить ли в список то или иное имя.

Сообщается, что в реестре содержится около 3600 имен: вариантов, как назвать ребенка, достаточно. А зимой 2018 года стало известно, что в реестр не попало имя Андрей, так как оно имеет не исландское, а греческое происхождение.

"У исландцев нет фамилий, но есть отчество. Окончание "-сон", например, Йохансон означает, что это сын Йохана, а не фамилия. То есть то, что у нас могут считать фамилией, на самом деле отчество. Также у местных может быть два или даже больше имен. Хотя у некоторых я видел фамилии, но они были в основном у эмигрантов из Норвегии или Дании. Также, конечно, есть псевдонимы у культурных деятелей".

Погода и вулканы волнуют исландцев больше, чем политические новости

Погода, вулканы и гейзеры – это то, что интересует исландцев гораздо больше, чем геополитика и международные новости. Многие местные могут даже не знать о важных для мира событиях. В том, что происходит в мире, много исландцев ориентируются очень условно. В большинстве это объясняется удаленностью острова от других стран.

"Когда был в Исландии летом 2016 года и говорил с местными, то оказалось, что большинство понятия не имеют о том, что у нас в стране война, - говорит Игорь. - Но они также не знали, что происходит в целом в Европе. Исландцев прежде всего волнует, когда будет извержение вулкана и какая завтра будет погода. В разговорах заметил, что в геополитических вопросах хорошо ориентируется лишь преподаватель истории. Да и то, он был не местным исландцем, а немцем".

Фото: "Исландцам гораздо интереснее обсуждать климат, погоду и экологию, чем то, что происходит в политической жизни Европы и мира" - Игорь Кучер (pixabay.com)

Зато каждый знает, извержение какого вулкана произойдет в ближайшее время. Практически каждый хорошо знает, какие проблемы есть в Мировом океане, в Северном море, в проблемах экологии планеты, говорит Игорь.

"То, какая погода будет завтра, имеет гораздо большее влияние на жизнь исландца, чем мировые войны и потрясения", - подчеркивает он.

При этом исландцы – большие патриоты своей страны. Несмотря на сложные погодные и климатические условия, из Исландии практически не эмигрируют. Часто молодежь едет учиться в европейские университеты, но большинство из них возвращается домой.

"Все, с кем я общался, говорили, что очень любят свою страну. Не хотят эмигрировать, несмотря на жесткие климатические условия Исландии, на ветер, снег и холод. Мне говорили, что никогда бы не переехали оттуда. Хотя, конечно, прекрасно знают о существовании климатически комфортных стран", - говорит Игорь.

Олигархи из рыбацких семей и коррупция по-скандинавски

Это может показаться странным, но в Исландии заметна коррупция, хотя скандинавские страны традиционно известны низким ее уровнем.

Недавно был опубликован свежий рейтинг, в котором, по оценкам Transparency International, Исландия стала наиболее коррумпированной из северных стран.

Фото: Исландцы – большие патриоты своей страны. Несмотря на сложные погодные и климатические условия, из Исландии практически не эмигрируют (Nordic Travel)

"Конечно, в Исландии не такой космический уровень коррупции, как в Украине. Эти два показателя даже не сравнить, - акцентирует внимание путешественник. - Если в Украине много бытовой коррупции, когда взятку может получить даже самый мелкий чиновник, врач или полицейский, то такой вид коррупции в Исландии практически отсутствует. Но в то же время в Исландии есть коррупция, с которой вряд ли столкнешься в Норвегии, Финляндии и Швеции".

Дело в том, что в Исландии есть много отраслей, которые сконцентрированы в руках нескольких семей. Это так называемые исландские олигархи: в прошлом – рыбацкие семьи, которые с давних времен ведут вылов рыбы в стране.

Фото: В Исландии местные зарабатывают деньги охотой и рыбалкой, работают в сфере туризма (pixabay.com)

Игорь объясняет:

"У них есть свои люди в парламенте, которые выдают квоты на вылов рыбы именно этим семьям. Мол, зачем экспериментировать и доверять это кому-то неопытному, если есть семьи с опытом в несколько поколений. За счет этих квот эти рыбацкие семьи очень богатые, и все исландцы об этом прекрасно знают. Коррупция заключается прежде всего в этом. А вот о том, чтобы дать взятку в больнице или в полиции – об этом и речи даже нет".

Большинству исландцев это, конечно, не нравится. Но революцию по этому поводу они не готовят. В разговоре с Игорем исландцы жаловались, что у них коррумпированный премьер-министр. Мол, у него подозрительно хорошо в последнее время идет бизнес. Хотя в других странах Скандинавии политики бизнесом не занимаются.

"Коммерческий" туризм Исландии

Раньше рыбалка была главным источником дохода жителей Исландии. Также в Исландии можно получить лицензию на охоту, но стоит она недешево. Также стоит дорого и лицензия на рыбалку: за нее надо заплатить около 1000 евро. В отличие от Финляндии, где каждый олень имеет своего хозяина, в Исландии все олени – дикие.

Фото: Туризм в Исландии развивается бешеными темпами (Nordic Travel)

С развитием туризма, когда в Исландию стали чаще ездить из других стран, местные начали зарабатывать и в сфере обслуживания. Стали строить отели и кемпинги, открывать рестораны.

"С появлением туризма практически у любого исландца появилась возможность заработать хорошие деньги. Раньше же местный мог хорошо заработать, только если был владельцем рыбацкого судна или завода. Сейчас туризм в стране развивается очень динамично и приносит хороший доход", - вспоминает путешественник.

Ему туризм Норвегии показался менее коммерческим, в то время как в Исландии местные больше ориентированы на получение прибыли. Туристический сезон в Исландии длится недолго: обычно только в течение лета, когда погода здесь самая теплая. За это время исландцы пытаются максимально заработать и берут деньги даже тогда, когда в Норвегии их могли бы не взять.

Фото: Туристический сезон в Исландии длится недолго: обычно только в течение лета, когда погода здесь теплая (Nordic Travel)

"Часто можно стать свидетелем ситуации, когда турист ставит палатку прямо посреди дикой природы, то владелец кемпинга может специально приехать к нему и сказать: "Собирай вещи, давай к нам". В Норвегии владельцу кемпинга все равно, поставил ты палатку рядом бесплатно или за деньги: если поставишь даже в пяти метрах от кемпинга, то точно не заставит тебя переселяться к нему".

В Исландии есть закон, согласно которому при присутствии неподалеку кемпинга надо разместиться именно в нем, а не рядом с ним. Таким законом защищают местных предпринимателей, чтобы те получали больше прибыли от туризма. Но, с другой стороны, в Исландии также приняли другой закон, который копирует норвежский: если тебя застает ночь, ты можешь поставить палатку на любой частной территории, если не портишь чьи-то саженцы и если это не засеянное поле.

"Несмотря на желание заработать, исландцы в основном хорошо относятся к туристам. Но здесь более ориентированы на профит, чем датчане, норвежцы или финны", - подводит итог Игорь.

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