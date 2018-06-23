Отдых с комфортом: пять необычных и уютных мест на Черном море

Необитаемый Джарилгач, село на полуострове, напоминающее Крым и малоизвестные пляжи Николаевской области – в подборке Styler

Когда идет речь об отдыхе на Черном море, многим сразу вспоминается Одесса, Затока, Скадовск и еще несколько самих известных курортных мест. Конечно, хороших локаций для комфортного отпуска на черноморском побережье намного больше.

Мы подобрали для вас несколько живописных мест на Черном море: как известных, так и тех, о существовании которых знают очень мало людей.

Село Хорлы на полуострове, Херсонская область

Мало кто из украинцев знает о существовании села Хорлы в Херсонской области. А зря! Ведь это прекрасное место для отдыха на Черном море.

Это село, в котором проживает немного больше 700 человек, находится на полуострове Горький Кут. Полуостров омывается Черным морем.

Фото: Пляж в Хорлах (instagram.com/sonet_hotel)

Хорлы также является морским портом. Площадь села – небольшая: всего 7,99 квадратных километра.

Этот курорт отличает необычно белый берег. Именно таким это место запомнилось турецким мореплавателям, которые много веков назад назвали полуостров "Белым".

Многие пользователей соцсетей замечают, что с высоты птичьего полета очертания полуострова напоминают Крым.

Фото: Морские пейзажи в Хорлах (instagram.com/sonet_hotel)

Под Хорлами есть озеро с пресной водой. Из земли здесь бъет фонтан, который хорошо заметен при въезде в село. Воду в этом озере давно назвали "серебрянной" из-за содержания в воде примесей коллоидного серебра. Благодаря этому вода здесь – абсолютно стерильна.

На берегу моря полуострова можно увидеть много водорослей. Благодаря этому концентрация йода в этой местности – огромная. А это – очень полезно. Многие приезжают на этот курорт именно из-за высокого содержания йода в воздухе. Примечательно, что море вокруг села Хорлы – мелкое, и здесь прекрасно отдыхать с детьми.

Село Морское, Николаевская область

Это не слишком известное туристу село расположено на берегу Черного моря, недалеко от Коблево. В пределах поселка есть достаточно большой песчаный пляж с маяком. Береговая линия местами переходит в небольшие обрывы.

Фото: Пляж в селе Морское Николаевской области (instagram.com/_bokov_)

Несмотря на то, что население села составляет не более 170 человек, здесь находится немало баз отдыха и пансионатов. Также жилье можно арендовать и у местных жителей.

Здесь есть и школа виндсерфинга, где как новички, так и бывалые, смогут насладиться этим видом спорта в открытом море, управляя серфинг-доской с парусом.

Фото: Отдыхающих здесь бывает немного даже в самый разгар сезона (instagram.com/elenabarzam)

Отдыхающих здесь бывает немного даже в самый разгар сезона, и поэтому можете смело ехать сюда, если хотите отдохнуть в не слишком людном месте.

Кафе и рестораны есть не только в глубине села, но и на пляже. Также здесь не будет проблем с покупкой продуктов в магазине.

Село Сергеевка, Одесская область

Этот курорт среди украинцев тоже довольно малоизвестный. Но при этом его определенно не стоит оставлять без внимания! Сергеевка – поселок городского типа в Одесской области с населением около 5,2 тыс людей.

Фото: Курорт Сергеевка (instagram.com/bobnet09)

Сергеевку называют уникальным курортом. Дело в том, что здесь лиман с грязями разделяет сам поселок на несколько частей. Так, основная часть Сергеевки находится на материке.

Тут можно найти немало кафе, санаториев и пансионатов. "Километр здоровья" – так называют расстояние через мост через лиман до моря. Его можно пройти пешком.

Фото: Море в Сергеевке (instagram.com/halia.karpa)

Те, кто добрался на косу, может прогуляться по живописному побережью, наслаждаясь чистым морским воздухом.

Большинство туристов едут в Сергеевку для лечения грязями, но и как морской курорт это место тоже очень интересно. Многие специалисты повторяют, что применение грязей может и навредить организму, поэтому перед их использованием стоит проконсультироваться с врачом.

Остров Джарилгач, Херсонская область

Это место, которое точно понравится любителям отдыха с палатками в практически безлюдном месте. Живописный остров Джарилгач находится в Каркинитской затоке Черного моря и является самым большим островом Украины и Черного моря.

Остров относится к Скадовскому району Херсонской области. Все земли острова и прилегающей акватории входят в состав национального природного парки "Джарилгацкий".

Фото: Джарилгач с высоты. Крупнейший по площади и второй по длине остров Украины и Чёрного моря (instagram.com/pansionat_sodruzhestvo)

Добраться до красивейшего острова можно из Лазурного или из Скадовска. В Скадовске есть охраняемые парковки, где можно оставить машину на несколько дней, если вы используете личный транспорт.

С причалов на остров можно также добраться в две точки – на Маяки и на Косу Глубокую. Туда курсируют скоростные катера и теплоходы. Стоимость билета в обе стороны составляет 130-170 грн с человека.

Фото: Остров Джарилгач в хорошую погоду (uk.wikipedia.org)

Этот очень красивый остров описывали в своих произведениях историки Плиний Старший, Геродот и Птоломей. В древние времена его вместе с косой Тендра греки называли Ахиллов бег.

На территории острова находится большое количество самых разных водоемов – лиманных озер. Их насчитывается около двухсот. Лишь некоторые из них пресные, а большинство – соленые.

Фото: Степная природа острова Джарилгач (uk.wikipedia.org)

Особенного экономического значения остров не имеет и является безлюдным. Именно безлюдность привлекает многих туристов, которые предпочитают остаться здесь на несколько дней с палаткой. Яркие впечатления гарантированы!

Несмотря на безлюдность острова, кто-то там в любом случае находится. Например, на острове функционирует торговая палатка. Но там в основном продаются только закуски и пиво, поэтому продуктами стоит запасать заранее еще до поездки на остров.

Фото: Урочище Пиндики (uk.wikipedia.org)

На острове есть пляжи с обустроенными лежаками и тентами. Есть и пляжные зонты. По всей видимости, пляжи обустроили владельцы теплоходов, которые курсируют в этом направлении. Они нередко привозят сюда туристов на один день, прибывая на остров утром и возвращаясь вечером.

Железный Порт, Херсонская область

Пожалуй, это самый известный среди украинцев курорт на Черном море в Херсонской области.

Здесь довольно хорошо развита инфраструктура: есть базы отдыха разного уровня удобств и комфорта, есть гостиницы, кафе, клубы и рестораны. Большинство из них находятся в прибережной зоне или в пешей доступности к морю. Кроме того, здесь есть базар и множество магазинов.

Фото: Село расположено на черноморском побережье у основания Тендровской косы (instagram.com/hotel.moreleta)

Железный Порт – это село, находящееся удаленно от крупных городов области, что обеспечивает уютный отдых туристов. Село расположено на черноморском побережье у основания Тендровской косы.

Длина береговой линии в Железном Порту составляет около 4 километров.

Фото: Железный Порт – хорошее место для отдыха с детьми (instagram.com/hotel.moreleta)

Село возникло в 1922 году как поселение рыбаков. Точное происхождение названия села неизвестно. Но поговаривают, что здесь давно была пристань с железным пирсом длиной в сто метров.

В 20 веке село начало развиваться как курортная зона. Сейчас это курортное село постепенно улучшает свою инфраструктуру. В селе – довольно большой выбор для жилья у моря, но все места, конечно, стоит бронировать заранее.

Фото: Железный Порт, пляж (instagram.com/hotel.moreleta)

Кстати, тем, кто любит узнавать новое и смотреть интересные места, можно посетить и самый крупный в Украине Черноморский биосферный заповедник, который прилегает к окраине Железного Порта.

Также примерно в 15 километрах от курорта находится горячий источник с несколькими купальнями. Здесь можно найти комнаты даже и по 50 грн с персоны, но отдых в них однозначно нельзя назвать комфортным. Судя по отзывам туристом, оптимальный вариант – номера за 150-250 грн с человека.

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