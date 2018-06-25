На пляжах Гоа запретили селфи

И в ближайшее время рекомендуют не купаться

На многих пляжах индийского курорта Гоа запретили делать селфи из-за частой гибели туристов. Об этом сообщает NDTV.

Причиной такого запрета стала частая гибель туристов, которые хотели сфотографироваться в волнах, падали и тонули. Индийские спасатели решили установить специальные таблички, на которых будет написано "Селфи запрещено".

Кроме того, на этих табличках планируют разместить телефоны спасательных служб Гоа и перечень других запретов, которые действуют в этой местности.

Под запрет попали пляжи в Южном и Северном Гоа, такие, как Река Бага, Форт Синкерим, Морджим, Ашвум, Керим, Агонда, Богмало, Баина, Бетуль, Раджбаг и другие.

Также индийские спасатели предупредили, что в Гоа начался период муссонов, который продлится до сентября. На всех пляжах будут дежурить спасатели, а туристам рекомендуют не заходить в море.

Кстати, мы писали о том, туроператор "забыл" семью отдыхающих в Турции.

Люди тонут молча