Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На пляжах Гоа запретили селфи

STYLERПутешествия        25.06.2018 - 08:20
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

И в ближайшее время рекомендуют не купаться

На многих пляжах индийского курорта Гоа запретили делать селфи из-за частой гибели туристов. Об этом сообщает NDTV.

Причиной такого запрета стала частая гибель туристов, которые хотели сфотографироваться в волнах, падали и тонули. Индийские спасатели решили установить специальные таблички, на которых будет написано "Селфи запрещено".

Кроме того, на этих табличках планируют разместить телефоны спасательных служб Гоа и перечень других запретов, которые действуют в этой местности.

Под запрет попали пляжи в Южном и Северном Гоа, такие, как Река Бага, Форт Синкерим, Морджим, Ашвум, Керим, Агонда, Богмало, Баина, Бетуль, Раджбаг и другие.

Также индийские спасатели предупредили, что в Гоа начался период муссонов, который продлится до сентября. На всех пляжах будут дежурить спасатели, а туристам рекомендуют не заходить в море.

 Кстати, мы писали о том, туроператор "забыл" семью отдыхающих в Турции.

Люди тонут молча

Туристы жалуются на "оккупацию" Азовского моря (фото, видео) "Место под солнцем": лучшие курорты Азовского моря для отдыха с детьми
Теги: туризм, отдых, туристы
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь