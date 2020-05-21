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Звезда реслинга и экс-телохранитель Майка Тайсона погиб в США, спасая сына в шторм

STYLERНовости спорта    21.05.2020 - 07:12
Звезда реслинга и экс-телохранитель Майка Тайсона погиб в США, спасая сына в шторм
Шад Гаспар утонул в США, спасая сына (коллаж РБК-Украина)

Тело спортсмента вынесло на берег только через три дня

Американский рестлер Шад Гаспар трагически погиб при попытке спасти своего сына, который тонул во время шторма, разыгравшегося на пляже Венис-Бич в Калифорнии. 20 мая спасатели Лос-Анджелеса вытащили на берег тело 39-летнего бывшего борца World Wrestling Entertainment (WWE) и провели опознание.

Спортсмен несколькими днями ранее отдыхал на побережье со своей женой и 10-летним сыном. Когда ребенок попал в сильный поток волн, Шад ринулся на помощь. Мальчика удалось спасти от водной ловушки, но сам рестлер исчез в пучине. Сейчас Гаспара провозгласили героем за спасение сына Арье, уже посмертно. Об этом пишет Rappler.

Шад находился примерно в 45 метрах от берега, когда его в последний раз видели живым.

С воскресенья береговая охрана США, спасатели округа Лос-Анджелес и департамент шерифа округа искали спортсмена. Во вторник поисковые мероприятия были остановлены, а в среду тело Шада обнаружил на пляже прохожий, сообщает CNN.

"Когда в последний раз его видел спасатель, волна обрушилась на Шада Гаспара, и его выкинуло в море", - говорится в заявлении полиции Лос-Анджелеса, передает The Guardian.

Знаменитый голливудский актер и бывший борец Дуэйн "Скала" Джонсон высказал соболезнование семье Гаспара.

"Мои молитвы и упования на жену, сына и семью Шада Гаспара в это немыслимое время", - написал он в Twitter.

Звезда реслинга и экс-телохранитель Майка Тайсона погиб в США, спасая сына в шторм

Фото: скрин поста twitter.com/TheRock

Шэд Чад Хавье Хейзус Роман Читтик Гаспард (на ринге получил прозвища Шад Гаспар, Зверь, Большой Шад) получил известность в WWE как один из участников Cryme Time вместе со своим партнером JTG. После ухода из реслинга в 2010 году Шад сыграл небольшие роли на телевидении и в кино (фильмы "Думай как мужчина 2", "Хищные птицы", сериал "От заката до рассвета").Он также работал телохранителем у таких звезд, таких как Бритни Спирс, Puff Daddy и Майк Тайсон.

Звезда реслинга и экс-телохранитель Майка Тайсона погиб в США, спасая сына в шторм

Шад Гаспар (фото из открытых источников)

Ранее мы писали о том, что зимой в Херсоне умер в реанимации молодой спортсмен гребец-академист Евгений Оторвин. 19-летний парень попал в больницу после того, как его сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре города. Водитель скрылся с места смертельного ДТП.

Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины погиблиутоплениеспортсмен
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