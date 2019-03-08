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Холостяк 9: самые горячие фото красавчика Добрынина

STYLERТелешоу    08.03.2019 - 10:44
Холостяк 9: самые горячие фото красавчика Добрынина
Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк Никита Добрынин - знатный покоритель женских сердец

 

Холостяк (9 сезон) стартует уже 8 марта на телеканале СТБ. Именно в Международный женский день зрители увидят первый выпуск популярного шоу.

Холостяк 9: самые горячие фото красавчика Добрынина

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Как известно, новым героем проекта стал популярный украинский телеведущий и редактор мужского глянцевого журнала XXL Никита Добрынин. Именно он будет покорять женские сердца - не только участниц шоу, но и тех, кто по ту сторону экрана.

А покорять, скажем вам честно, есть чем. Мы собрали для вас самые горячие фото 31-летнего холостяка, который уверяет: пришел на проект не ради пиара, а чтобы действительно встретить на проекте "ту самую"!

 

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добавим, что 9 сезон шоу Холостяк стартует 8 марта. Поклонники проекта могут увидеть первый впуск на телеканале СТБ в 20:00.

Зрители увидят реакцию девушек на Никиту, кому достанется роза первого впечатления, звездных украинок, которые также решили побороться за сердце Добрынина, ну и, конечно же, уже в первом выпуске мы все узнаем, кто из девушек покинет вечеринку навсегда, не получив заветный красный цветок.

Кстати, вот так Никита Добрынин выглядел 10 лет назад:

Холостяк 9: самые горячие фото красавчика Добрынина

Никита Добрынин 10 лет назад (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее экс-Холостяк впервые вышел в свет с беременной женой

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