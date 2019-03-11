Лазарев - это позор: букмекеры назвали нового победителя Евровидения 2019

Сергей Лазарев (фото: instagram.com/lazarevsergey)

Букмекеры рассказали, кто победит на Евровидении 2019

Евровидение 2019 выиграет представитель Нидерландов Дункан Лоренс с композицией "Arcade", а не россиянин Сергей Лазарев. К такому выводу пришли мировые букмекеры. Хотя именно Лазарев лидировал до недавнего времени.

Расклады поменялись после того, как представитель России на песенном конкурсе представил композицию "Scream" ("Крик"), с которой будет представлять свою страну в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Этот трек разочаровал экспертов и они "свергли" Лазарева с почетного первого места рейтинга.

К слову, песня "любовника" Ани Лорак, как многие уже называют Лазарева в сети, разочаровала не только букмекеров. Сами россияне считают эту композицию полным провалом. Многие опасаются, что со своим "Криком" Лазарев не выйдет даже в финал Евровидения 2019.

"Лазарев - это полный провал. Лучше бы вообще отказались, чтобы не позориться в очередной раз", - написал в сети один юзер.

"Самойлова по сравнению с этим - Адель", - иронизирует другой.

"Что бы мы ни делали, а все равно получается де*ьмо. Лазарев, к сожалению, не исключение. Буду болеть за Исландию", - подметил третий.

Таким образом, на сегодняшний день список потенциальных победителей Евровидения 2019 по версии букмекеров выглядит так:

Duncan Laurence с песней "Arcade" Сергей Лазарев с песней "Scream" John Lundvik с песней "Too Late for Love" Luca Hänni с песней "She Got Me" Mahmood с песней "Soldi"

Топ-10 претендентов на победу в Евровидении 2019 (eurovisionworld.com)

Песни главных претендентов на победу в Евровидении 2019 можно послушать у нас на Styler.