Любовь со смертельным исходом: загадочное убийство стюардессы расследуют экстрасенсы

Стюардессе нанесли около 100 ударов тупым предметом (коллаж РБК-Украина)

Экстрасенсы хотят выполнить предсмертную просьбу мамы жестоко убитой украинки

В реалити Следствие ведут экстрасенсы 2019 ясновидящие Жанна Шулакова и Хаял Алекперов расследуют загадочное убийство молодой стюардессы - голубоглазой блондинки Натальи. В новом выпуске шоу зрителей ждет раскрытие невероятной истории любви, которая превратилась в смертельную ловушку.

Известно, что за день до убийства Наталья выехала из Винницы в Киев. А на следующий день вместе со своим мужем Романом должна была поехать к родителям, в Житомирскую область.

Девушка стала жертвой маньяка (фото: пресс-служба СТБ)

Прибывшие на место убийства правоохранители сразу взяли показания у мужа Натали, а потом арестовали его. С тех пор Роман стал единственным подозреваемым в убийстве собственной жены. Так как на момент ее смерти они оба находились дома.

В своих показаниях он говорит, что 6 мая они с женой целый день провели дома. После полудня Наталья пошла в душ, а он - на кухню, где отдыхал и смотрел телевизор. По словам супруга, он слышал, как в ванной шумела вода, потом хлопнула дверь и по квартире кто-то прошелся. Мужчина был уверен, что это жена вышла из ванной. Через некоторое время он зашел в комнату, закрыл окно, которое почему-то было открытым настежь, и увидел, что Наталья лежит в постели накрыта простыней. Мужчина подумал, что она спит и не стал ее будить.

Наталья с мужем (фото: пресс-служба СТБ)

В телефонном разговоре с родителями Натальи супруг сказал, что их дочь спит. По словам Романа, он положил трубку, вернулся на кухню и еще некоторое время смотрел телевизор. А потом пошел в комнату к жене и лег спать. Тело обнаружила хозяйка квартиры, которая поднялась к супругам - дверь была не заперта, а Роман с Натальей лежали в постели. Ошеломленного мужа забрали в участок. Роман говорит, что до сих пор не понимает, кто и как мог убить его жену, пока он был в другой комнате.

Преступление в прямом эфире – Следствие ведут экстрасенсы

Согласно экспертизе на теле Натальи было обнаружено более 100 ударов тупым предметом. Кроме того, в квартире, где жила стюардесса, пропали ювелирные украшения.

Экстрасенсы шокируют - убийство снято на видео, а от рук убийцы Натальи пострадало еще две женщины.

"Это как убийство в прямом эфире", - говорит Хаял Алекперов.

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