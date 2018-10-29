Базар-вокзал на Закарпатье: в сети показали шокирующие фото стихийного рынка на рейках

Видео: YouTube/Укрінформ

Журналисты показали городской рынок в Виноградове Закарпатской области, который располагается прямо на путях Боржавской узкоколейки.

Как пишет "Укринформ", это единственная "малая железная дорога", которая до сих пор функционирует на Закарпатье.

"Рыночные дни в Виноградове - воскресенье и четверг, а узкоколейка осуществляет рейсы в понедельник, четверг и воскресенье", - говорится в материале.

Стихийный рынок на Закарпатье (фото: ukrinform.ua)

Как видно на видео, поезд движется довольно медленно. Но расстояние между ним и стоящими на обочине людьми достигает менее полуметра. Сразу после прохождения поезда люди снова начинают движение по рельсам.

Напомним, что недавно появилось фото одного из поездов "Укрзализныци", который будет ходить в международный аэропорт "Борисполь" из Киева.

Ранее мы писали о том, что в поезде сообщением Ужгород - Лисичанск проводник занимался в вагоне оральным сексом со спящим пассажиром.

Видео: РБК-Украина