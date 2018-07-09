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Дикая жара: в Киеве на Андреевском спуске разгуливал голый мужчина (видео)

STYLERКурьезы        09.07.2018 - 00:15
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мужчина шел по городу без одежды

В жаркий день в разных районах Киева были замечены двое голых мужчин, которые как ни в чем не бывало ходили в таком виде по столичным улицам. Видео с одним из них было опубликовано пользователем Den Zlato на YouTube.

Человек, который был заснят на видео, прошелся по Андреевскому спуску. Мужчина был абсолютно голым и шел размеренной походкой в неизвестном направлении, при этом его абсолютно не смущали окружающие люди, ставшие случайными очевидцами инцидента.

Автор видео подписал ролик "дикая жара" и отметил, что мужчина был в неадекватном состоянии.

Видео: голый мужчина ходил по Андреевскому спуску (youtube.com/Den Zlato)

Другой раздетый "гуляка" был замечен на Позняках, но, в отличие от своего "собрата", он ходил не по пешеходной дороге, а переходил трассу в оживленном месте.

Почему мужчины решили пройтись по городу в таком виде, свидетелям произошедшего неизвестно.

Кстати, в Чугуеве голый военный приставал к девушкам, а в Харькове мужчина "в костюме Адама" напал на такси.

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Теги: Киев, курьез, мужчина
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