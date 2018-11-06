"Готовы выкупить половину Украины": в России отличились очередным сумасбродным заявлением

Виталий Милонов (фото: twitter.com/fillip_ina)

Новая "идея" Милонова рассмешила даже самих жителей РФ

Одиозный российский депутат, гомофоб и ненавистник рэперов Виталий Милонов предложил "выкупить половину территории Украины". Об этом он сказал "Комсомольской правде", комментируя заявление бывшего Генпрокурора Украины Святослава Пискуна, который предложил обратиться в международный суд, чтобы выбить из России убытки за Крым и Донбасс.

"Мы готовы пойти на торг. Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь. Когда купим половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России", - сказал не шибко умный Милонов.

Также россиянин, который давно стал посмешищем, считает, что "Крым не вернется Украине".

"Такого никогда не будет. Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России", - мечтает политик.

В сети уже высмеяли сумасбродное заявление Милонова. При чем, "идея" россиянина рассмешила даже самих жителей РФ.

"Милонов опять делает доступные для него вещи, чтобы повысить свою медийность. Что он делает? Очередную дичь. Забыли мы про бедного депутатишку", - написал один юзер.

Напомним, что по данным последних опросов, в России существенно выросли антиукраинские и антимигрантские настроения.

Ранее экс-регионалка Бондаренко оскандалилась на российском ТВ из-за украинского языка.

Видео: РБК-Украина