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Мирно уснул на асфальте: в сети смеются над "уставшим" виновником ДТП

STYLERКурьезы    19.03.2019 - 14:39
Мирно уснул на асфальте: в сети смеются над "уставшим" виновником ДТП
ДТП под Киевом - пьяный водитель уснул на асфальте (коллаж РБК-Украина)

ДТП в Ирпене Киевской области закончилось довольно курьезно

ДТП в Ирпене Киевской области устроил уроженец Днепропетровщины в ночь на вторник, 20 марта. "Герой" снес столб, врезался в еще одно авто, а после содеянного вышел, точнее, выпал из автомобиля и мирно уснул на асфальте, сообщает ДТП KIEV.UA в Facebook.

Паблик разместил фото, на которых видны все последствия ночных злоключений этого "героя дня".

"Очень пьяный днепровец, ночью в Ирпене на Тойота врезался в столб и еще одно авто. После вывалился и уснул прямо на асфальте. Нет, не эпилепсия или диарея, просто он бухой, как все вы часто делаете", - подписана публикация.

 

ДТП под Киевом - пьяный водитель уснул на асфальте (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети активно комментируют произошедшее. Кое-кто высмеивает "водителя", а некоторые просят ему едва ли не "смертную казнь", вздыхая с облегчением, что обошлось без пострадавших.

"Блин... Хоть не будите чувака. Имейте совесть", - просит Оксана Параций.

"Руки отрезать за такое, и все", - негодует Вячеслав Чхартишвили.

"Так он случайно. Он не хотел так. Он так больше не будет" , - шутит Rusik Koba.

"Смертная казнь за вождение в таком виде", - предложил Сережа Каленчук.

"Может, у человека - горе, а вы уже..." - пишет Марина Белова.

"Он легко одет, не замерз бы хоть ночью", - шутит Max Dubinin.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье произошло ДТП, виновником которого мог стать заместитель начальника Главного управления НПУ области, однако в правоохранительных органах пытаются замять дело.

Также мы сообщали, что 13-летняя девочка за рулем авто устроила жуткое ДТП в Тернополе.

 

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