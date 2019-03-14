Мысцылывци, б*я: в главного "копа" Одесской области вселился Азаров (видео)

Головин опозорился с украинским языком (коллаж РБК-Украина)

Глава полиции Одесской области Головин опозорился из-за украинского языка

Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин стал посмешищем в сети после того, как не смог зачитать на камеру текст на украинском языке.

На видео, которое опубликовал общественный активист Сергей Стретенко, видно, как главный "коп" области пытается записать заявление о найденной в лесу 11-летней девочке. Однако выглядит это очень печально...

Большинство украинских слов давались ему с огромным трудом. Более того, некоторые слова, например "одинадцятирічна" и "мисливці", он вообще не смог произнести. Суфлерам приходилось менять текст, чтобы помочь Головину, а сам полицейский чиновник несколько раз психовал и матерился.

Видео: YouTube/STERNENKO

"Это начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин. И у него проблема - в него вселился Азаров. Давайте поддержим генерала репостами и пожелаем научиться быть настоящим охотником за преступностью! Спасибо неравнодушным правоохранителям видео. К сожалению, вот этот человек сегодня отвечает за безопасность в стратегически сверхважном регионе. И охраняет закон Головин примерно так же, как разговаривает на украинском. Из-за его бездействия разрушают город и заказывают нападения на активистов. Благодаря в том числе ему Одесса стала действительно бандитской, отдельной республикой", - написал Стретенко.

В сети подметили, что у Головина читать текст на украинском получается примерно так же, как удавалось в свое время у Добкина при суфлерстве Кернеса.

Пользователи отреагировали на видео. Многие шутят, что Головина "покусал Азиров".

Аваков спеціально таких призначає, щоб на їх фоні не дуже виділятися.﻿

Це жах, моя дівчина вчить українську лише пів року, проте читає значно краще.﻿

Допа, знімай перуку, ми тебе впізнали!﻿

Руськоязична челюсть!

Скриншот

Ранее мы писали о том, что украинский чиновник смотрел порно прямо на совещании.

Также сообщалось, что Кива учинил скандал в прямом эфире из-за биологии.