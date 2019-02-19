Наконец нашли "фашистов" в Украине: свастика в Киеве обрадовала россиян

Свастика в Киеве в ТЦ Городок обрадовала россиян (коллаж: РБК-Украина)

Северный сосед ликует из-за свастики в Киеве

Вчера в Киеве в ТЦ Городок Gallery, что на Петровке, произошел странный инцидент - на LED-лестнице, где обычно отображается реклама, появилось огромное изображение свастики на красном фоне. Видео в интернет выложила посетительница центра.

Руководство торгового центра извинилось за инцидент и сообщило, что их систему взломали неизвестные хакеры.

Свастика в Киеве в ТЦ Городок обрадовала россиян (фото: facebook.com)

Самое интересное, что эта новость сейчас активно тиражируется нашим северным соседом, который наконец-то нашел доказательство присутствия "фашистов" и "бандеровцев" в Украине - идеи, которая так рьяно поддерживается кремлевскими пропагандистами.

Видео с "киевской свастикой" показывают все центральные каналы РФ, а также размещают различные антиукраинские ресурсы.

В то же время, в комментариях под видео пользователи предполагают, что этот случай всего лишь путинская провокация.

"Русские хакеры под предводительством Кровавага Путена, их работа!﻿" - пишет один из пользователей.

"Вообще кремлевские гниды о**ели! Взломали и поставили свой флаг! Еще Путлера на фото не хватает возле свастики! Закадровый голос сепаратистки слышен!" - возмущается второй юзер.

Свастика в Киеве в ТЦ Городок обрадовала россиян (видео: YouTube, подписано: "Эй, москали, ну где вы видели на укрАине бандеровцев и фашистов")

К слову, в Бердичеве немецкая овчарка, которую хозяева выпустили побегать, принесла в зубах газетный сверток с крупной суммой долларов.

Также мы писали о том, что в Николаеве кот "оценил" качество ямочного ремонта - он справил нужду в свежеуложенный асфальт и аккуратно прикопал следы своего "злодеяния".