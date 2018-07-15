"Нестираная штора с тюлем": жена Тигипко опозорилась на открытии Одесского кинофестиваля (фото)

Фото: (facebook.com/odesaiff)

Известный политолог высмеял наряд бизнес-леди

13 июля на открытие ІХ Одесского международного кинофестиваля организатор мероприятия пришла в странном наряде. Такое мнение выразил украинский политолог Алексей Голобуцкий, написав об этом в Facebook.

Политолог Алексей Голобуцкий сравнил торжественное одеяние главы ОМКФ со шторой с тюлем, приложив к публикации фотографию Виктории Тигипко.

Фото: (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Президент фестиваля пришла на открытие мероприятия в брюках и блузке с огромным атласным шлейфом, чем удивила всех присутствующих. В сети своеобразное модное решение поддали критике.

"Шлейф из жлобства на одесском кинофестивале. Супруга Тигипко появилась на Красной дорожке Одесского кинофестиваля в достаточно странном состоянии: позволила, чтобы её вывели на камеры в пижамных штанах, домашних туфлях и нестираной (и неглаженой) атласной шторе с тюлем. Интересно, кто и за что так поиздевался над достаточно симпатичной женщиной?", — иронично подшутил политолог.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/aleksej.golobuckij

Напомним, что недавно Styler публиковал подборку самых ярких образов звезд, появившихся на открытии Одесского международного кинофестиваля. Среди них Травести-дива Монро, Ада Роговцева, Меловин, Елена Кравец, Антон Лирник и Эрик Робертс.

Видео: (video.rbc.ua)