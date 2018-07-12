Опухоль или ботокс: снимок Путина на Валааме озадачил сеть

Фото: Путин на Валааме (kremlin.ru)

Некоторые пользователи предположили, что президент РФ болен

Соцсети озадачило фото Владимира Путина во время его визита в Валаамский монастырь. Странный снимок заметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, написав об этом на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

"РуссоСМИ: Путин сегодня посетил Валаам, где целовал иконы святых. Ну да - не вынимая изо рта, как говорится!", - написал он

Скриншот поста (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Пользователи соцсети обратили внимание на странную "шишку" на щеке Путина. Юзеры выразили различные версии – одни пишут, что на фото – не сам Путин, а його двойник, другие шутят, что просто "ботокс потек", некоторые предположили, что президент РФ болен и это видна опухоль.

"Может быть, скулы себе добавил для мужественности? Прямо "подушечки" защечные для того, чтобы "физию" сделать как у терминатора! Только получился все равно окурок заплесневелый. Мужество всегда идет изнутри, от внутренного стержня, от генетического благородства", - размышляет Нина Левая.

Скриншот комментариев (facebook.com/aleksej.golobuckij)

"Это ботокс съехал с дистанции", "Опухоль или жировик", "Ботекс", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/aleksej.golobuckij)

"Ботокс стек", "Пигмей", "Лимфосаркома", - добавили в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/aleksej.golobuckij)

Добавим, что Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России. Сегодня он насчитывает более 200 насельников. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Ранее в сети в очередной раз заметили курьезные нестыковки с ростом Путина. Ходят слухи, что президент РФ очень комплексует по поводу своего низкого роста, поэтому, чтобы казаться выше собеседников, пользуется различными хитростями.

Теперь курьез заметили на Международном конгрессе по кибербезопасности, где российский лидер выходил на сцену, чтобы лично поприветствовать главреда Russia Today Маргариту Симоньян.

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