Отвратительная фальсификация: Поплавский в Кембридже "презентовал" книгу "профессору"

Коллаж (РБК-Украина)

В СМИ появлялась информация о "презентации" книги Поплавского, которые вызвали бурную реакцию. Профессор из Кембриджа провел свое расследование

Недавно в сети сообщали о том, что ректор КНУКиИ и украинский певец Михаил Поплавский презентовал свою книгу "Ректор" в Кембриджском университете, и многие СМИ писали, что это был невероятный успех, и кое-кто даже сравнил Поплавского со Стивеном Хокингом. Из-за этого профессору с факультета иностранных и средневековых языков Ивану Козаченко из Кембриджа стали поступать вопросы о том, "что это за бардак там у вас в Кембридже происходит?". Козаченко понимал, что это " очередная профанация", и решил провести свое расследование, чтобы разобраться, что же на самом деле там было, об этом он написал в своем посте на Facebook.

Так, вникнув в суть дела, Иван Козаченко сделал следующие выводы:

На постерах, которые использовались во время "презентации", нет логотипа университета, то есть событие не могло быть официальным. Таблички на улице не считаются. Сама "презентация" проходила в Даунинг Колледже, что является частью университета, но снять там зал не сложно.

Основным персонажем, который как будто представляет университет, является некий профессор Peter GH Milbark, который очень положительно (и очень советскими фразами) оценил эту книгу. Естественно, это вызвало сомнения Козаченко на счет того, что кто-либо из адекватных профессоров согласился бы пиарить такой "шедевр" и он промониторил список сотрудников университета. Оказалось, что это был и не профессор вовсе, а хиропрактик, или, проще говоря, массажист.

"В каталоге контактов сотрудников университета такого человека не нашлось. А вот среди жителей Кембриджа нашелся Peter Milbank - хиропрактик или, другими словами, массажист. Если у вас есть сомнения, что это он, то посмотрите на его фото с ФБ. То есть имя использовали настоящее, но даже не смогли его правильно написать!" - рассказал профессор из Кембриджа.

Получается, что Поплавский представил свою книгу массажисту, которого подают украинцам, как профессора Кембриджского университета.

"Ну, лыжные инструкторы уже были, то почему бы не появиться и массажистам? Конечно, можно еще более детально изучить "презентацию", но мне лично достаточно эпизода с массажистом. Это отвратительная фальсификация, которая подрывает престиж университетов", - резюмировал Иван Козаченко.

Скриншот поста (facebook.com/ivan.kozachenko)

Пользователи, прочитавшие эту публикацию Козаченко, не остались в стороне и подняли Поплавского и эту презентацию на смех. Только теперь его уже сравнивали не со Стивеном Хокингом, а с литературным персонажем-аферистом Остапом Бендером.

"Вот Остап Бендер", "Представим себе, чему учит орел-прохиндей своих орлят. И кем они, в конце концов, станут", "Ректор-эректор", "Боже, какой же стыд !!! Ничего святого нет !!!", "Показаны особенности становления украинского образования" - о, это точно, не соврали", "Лыжный инструктор", - прокомментировали пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/ivan.kozachenko)

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