Прямо возле филармонии: в Хмельницком показали порно вместо рекламы (видео 18+)

Видео для взрослых демонстрировали на протяжении нескольких минут

В центре города Хмельницкий в понедельник, 11 марта, на большом экране прохожим показали порновидео вместо рекламы. Об этом сообщили в ГУНП Хмельницкой области.

Видео появилось около 18:00 на телеэкране, установленном на здании на пересечении улиц Каменецкая и Гагарина. Известно, что "трансляция" длилась несколько минут.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Нарушителю грозит штраф от 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн) или ограничение свободы на срок до 5 лет, или же лишение свободы на тот же срок.

Видео для взрослых показали вместо рекламы в Хмельницком (видео: YouTube/news 0382)

Пользователи сети обескуражены подобным инцидентом. Они оставляют множество комментариев.

"Путин, что ты делаешь? Прекрати!﻿" - сиронизировал один из юзеров.

"Накладка вышла, понять и простить", - пошутил комментатор.

"Самое интересное, что из прохожих только девушки оборачиваются, чтобы посмотреть на экран. Явно не безразличны к тому, как парень балует подругу", - написал еще один пользователь.

Напомним, недавно в Киеве задержали 51-летнего организатора детской порностудии и его 21-летнего "напарника".

Также мы сообщали, что родителей из Кривого Рога, которые снимали порновидео со своей четырехлетней дочерью, признали вменяемыми - их будут судить сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.