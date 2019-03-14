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Путин опозорился из-за петушка (видео)

STYLERКурьезы    14.03.2019 - 19:31
Путин опозорился из-за петушка (видео)
Владимир Путин (справа) (коллаж РБК-Украина)

Владимира Путина подняли на смех из-за басни Крылова

 

Владимир Путин в очередной раз опозорился. Так, президент России, который в совершенстве владеет блатным жаргоном, оговорился, цитируя знаменитого баснописца Ивана Крылова, а именно - его популярное произведение "Кукушка и Петух".

Это произошло во время выступления Путина на пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей. С помощью кукушки и петуха он решил напомнить бизнесменам о необходимости наращивания темпов строительства.

"Все мы любим Крылова. Помните? Петушка хвалит… Ы-ы-ы... Кукушка хвалит петушка за то, что хвалит он кукушку… Петуха", - сказал Путин и похвалил предпринимателей.

Путин оговорился (видео: YouTube/БИЗНЕС Online)

Пользователи сети не могли пройти мимо этого видео. Юзеры оставляют забавные комментарии:

  • Кукушка хвалит петуха за то, что Путин хвалит предпринимателей.
  • Оговорочка по Фрейду.
  • У деда из КГБ только наш Петро на уме.
  • Дедушко опять блеснул эрудицией.
  • Путин четко по Крылову: Я кукушка-петух, который хвалит вас, кукушек-петухов!

Напомним, что недавно в Набережных Челнах появилась могила Путина

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