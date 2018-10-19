Росомаха в Киеве: неизвестные "зверски" изуродовали иномарку (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Пользователи в сети актвно обсуждают, кто бы такое мог сделать

В Киеве, в Дарницком районе на Осокорках произошел невероятный случай: "зверски" изуродовали иномарку черного цвета. Автомобиль исполосовали чем-то неизвестным вдоль всего кузова. Соответствующие фото были опубликованы Артемом Суворовым на своей странице в Facebook. Пользователи уже активно обсуждают фото с "покалеченной" машиной, пытаясь предположить, что же это такое было, и кто бы это мог сделать.

Пост с фотографиями автор шутливо подписал: "Осокорки, такие Осокорки".

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/suvorov.artem5)

Глядя на фотоснимки, создается впечатление, что кто-то просто "вскрывал" машину консервным ножом. Огромные борозды, беспощадно испортившие авто, начинаются с капота и заканчиваются где-то в районе багажника.

Фото с поврежденным авто (facebook.com/suvorov.artem5)

Люди, увидевшие это, начали шутить, мол, "Страшная вещь – женская месть", а еще, посмеивались, сравнивая эти борозда со следами, которые мог оставить киногерой Россомаха или, например, монстр Годзилла с Фредди Крюгером.

"Я знала, что в этих 3 муравейниках нечистая сила водится!", "ну ваще стильно", "Расомаха приезжал со Шварценеггером?", "Я понять не могу... это нарисовано!!!??? Или как?! Чем!?", "Руки-Ножницы", "прикольный дизайн!", - прокомментировали пользователи соцсети.

Скриншот комментариев (facebook.com/suvorov.artem5)

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