Цветы с кладбища. Дешево: Квартал 95 опубликовал видео к 8 марта

К 8 марта Квартал 95 опубликовал новое видео (фото: facebook.com)

Квартал 95 высмеял в видео дороговизну подарков и цветов в Международный женский день

Квартал 95 накануне 8 марта представил новый номер, в котором жена открывает ноутбук мужа в надежде выяснить, что он ей собирается подарить на Международный женский день. Видео номера появилось в Facebook.

"Букет цветов. Доставка Киев. Дешево", - обнаруживает супруга в Google-запросах. На что благоверный ей отвечает, что просто хотел узнать все цены.

Следующие запросы становятся все интереснее: "Где сорвать цветы в Киеве"; "Цветы с кладбищ и памятников, где свежие"; "Почему цветы на кладбище ломают пополам"; "Как починить цветы".

Далее супруга обнаруживает, что любимый муж хотел ей подарить ссылку на кулинарную книгу, на что благоверный и экономный супруг ей отвечает: "Я что Сталин? Ссылки тебе дарить?"

Видео за несколько часов набрало более 60 тысяч просмотров. Под видео подписчики бурно отреагировали на данный номер. Они оставили много смайлов и комментариев.



Главные роли в юмористическом видео, посвященном к Международному женскому дню исполнили Владимир Зеленский и Елена Кравец.

Напомним, комики студии "Квартал 95" в выпуске юмористического шоу "Чисто News" отреагировали на недавнее политическое заявление популярного музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

Также мы писали, что комики студии "Квартал 95" в декабре также пошутили о назначении митрополита Епифания предстоятелем ПЦУ.