"На кой нам этот мир": Макаревич в авторской песне поглумился над "раем Путина"

Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

В юмористической песне певец подробно рассказывает, как попасть в "путинский рай" и что будет с теми, кто туда попал

Знаменитый российский певец, музыкант и бессменный фронтмен российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который раскритиковал российских музыкантов, участвующих в скандальном фестивале, записал новую песню. Она не совсем обычная, ведь ее текстом он высмеял президента РФ Владимира Путина после его скандального выступления на "Валдае". Видео с песней артист опубликовал на своей странице в Facebook.

Скриншот видео (facebook.com/makarevichav)

Андрей Макаревич на видео исполняет песню в просой домашней обстановке.

Так в песне звучат следующие слова:

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле - пи**ец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи**юлей…"

Менее чем за сутки эта композиция набрала десятки тысяч лайков, из этого можно предположить, что многие согласны с тем, о чем поет Макаревич и песня их не оставила равнодушными.

Опубліковано Андреєм Макаревичем Субота, 20 жовтня 2018 р.

Видео: песня Андрея Макаревича (facebook.com/makarevichav)

Напомним, ранее Андрей Макаревич поддержал украинских музыкантов, которые отказались выступать на фестивале "Нашествие" в России.

Также Макаревич считает, что многие жители аннексированного Крыма несут ответственность за то, что произошло, так как они согласились на проведение незаконного референдума.

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