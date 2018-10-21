"На кой нам этот мир": Макаревич в авторской песне поглумился над "раем Путина"

В юмористической песне певец подробно рассказывает, как попасть в "путинский рай" и что будет с теми, кто туда попал
Знаменитый российский певец, музыкант и бессменный фронтмен российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который раскритиковал российских музыкантов, участвующих в скандальном фестивале, записал новую песню. Она не совсем обычная, ведь ее текстом он высмеял президента РФ Владимира Путина после его скандального выступления на "Валдае". Видео с песней артист опубликовал на своей странице в Facebook.
Скриншот видео (facebook.com/makarevichav)
Андрей Макаревич на видео исполняет песню в просой домашней обстановке.
Так в песне звучат следующие слова:
"На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный рассказал, красавец, молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, и всей земле - пи**ец!
Но это не беда, нас с вами ждет награда
На кой нам этот мир, коль наступает край?
Потухнут без следа все 9 миллиардов,
А мы до одного прямой дорогой в рай!
Я сам на этот рай давно имею виды.
Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"
Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,
Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.
Бегу, смотрю за мной другие припустили,
Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,
У самого стола архангела скрутили,
На выход отвели и дали пи**юлей…"
Менее чем за сутки эта композиция набрала десятки тысяч лайков, из этого можно предположить, что многие согласны с тем, о чем поет Макаревич и песня их не оставила равнодушными.
Опубліковано Андреєм Макаревичем Субота, 20 жовтня 2018 р.
Видео: песня Андрея Макаревича (facebook.com/makarevichav)
Напомним, ранее Андрей Макаревич поддержал украинских музыкантов, которые отказались выступать на фестивале "Нашествие" в России.
Также Макаревич считает, что многие жители аннексированного Крыма несут ответственность за то, что произошло, так как они согласились на проведение незаконного референдума.
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