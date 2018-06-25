Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Выборы в Турции: победу Эрдогана высмеяли яркой карикатурой (фото)

STYLERКурьезы        25.06.2018 - 17:08
Фото: facebook.com/RecepTayyipErdogan
Фото: facebook.com/RecepTayyipErdogan

Популярный художник изобразил победу главы Турецкой Республики

Политический деятель Реджеп Тайип Эрдоган снова стал президентом Турции. Известный российский художник Сергей Елкин изобразил победу Эрдогана в яркой карикатуре. Соответствующее изображение опубликовано на странице "DW (на русском)" в соцсети Facebook.

Президент Турецкой Республики изображен в футбольной форме посреди поля. На табло светится цифра 52,5%, а в небе сверкает салют.

Фото: facebook.com/dw.russian

Скриншот поста (facebook.com/dw.russian)

Напомним, 24 июня в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. После обработки 97,7% бюллетеней сообщили, что Эрдоган набрал более 50% голосов и тем самым одержал победу в первом туре.

Стоит отметить, что большинство голосов получила и его политическая сила "Партия справедливости и развития".

Эрдоган стал президентом Турецкой Республики на первых всенародных выборах, которые состоялись в августе 2014 года. Ранее главу государства выбирал парламент. В 2018 году Эрдоган переизбран на второй срок.

Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Кстати, главный соперник Эрдогана признал поражение на выборах.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания.

Олег Сенцов. Один в поле воин (видео: РБК-Украина)

"Забеги на короткую дистанцию": журналист объяснил, почему украинцы делают ошибки на выборах В старейшем университете Турции будут изучать украинский язык и литературу
Теги: Турция, выборы, Эрдоган
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь