Выборы в Турции: победу Эрдогана высмеяли яркой карикатурой (фото)

Популярный художник изобразил победу главы Турецкой Республики

Политический деятель Реджеп Тайип Эрдоган снова стал президентом Турции. Известный российский художник Сергей Елкин изобразил победу Эрдогана в яркой карикатуре. Соответствующее изображение опубликовано на странице "DW (на русском)" в соцсети Facebook.

Президент Турецкой Республики изображен в футбольной форме посреди поля. На табло светится цифра 52,5%, а в небе сверкает салют.

Фото: facebook.com/dw.russian

Скриншот поста (facebook.com/dw.russian)

Напомним, 24 июня в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. После обработки 97,7% бюллетеней сообщили, что Эрдоган набрал более 50% голосов и тем самым одержал победу в первом туре.

Стоит отметить, что большинство голосов получила и его политическая сила "Партия справедливости и развития".

Эрдоган стал президентом Турецкой Республики на первых всенародных выборах, которые состоялись в августе 2014 года. Ранее главу государства выбирал парламент. В 2018 году Эрдоган переизбран на второй срок.

Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Кстати, главный соперник Эрдогана признал поражение на выборах.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания.

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