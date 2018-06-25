Выборы в Турции: победу Эрдогана высмеяли яркой карикатурой (фото)

Популярный художник изобразил победу главы Турецкой Республики
Политический деятель Реджеп Тайип Эрдоган снова стал президентом Турции. Известный российский художник Сергей Елкин изобразил победу Эрдогана в яркой карикатуре. Соответствующее изображение опубликовано на странице "DW (на русском)" в соцсети Facebook.
Президент Турецкой Республики изображен в футбольной форме посреди поля. На табло светится цифра 52,5%, а в небе сверкает салют.
Фото: facebook.com/dw.russian
Скриншот поста (facebook.com/dw.russian)
Напомним, 24 июня в Турции прошли внеочередные парламентские и президентские выборы. После обработки 97,7% бюллетеней сообщили, что Эрдоган набрал более 50% голосов и тем самым одержал победу в первом туре.
Стоит отметить, что большинство голосов получила и его политическая сила "Партия справедливости и развития".
Эрдоган стал президентом Турецкой Республики на первых всенародных выборах, которые состоялись в августе 2014 года. Ранее главу государства выбирал парламент. В 2018 году Эрдоган переизбран на второй срок.
Порошенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Кстати, главный соперник Эрдогана признал поражение на выборах.
Ранее сообщалось, что Эрдоган обещает отменить чрезвычайное положение в случае своего переизбрания.
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