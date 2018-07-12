"Жлобстайл": фото с чиновником в Харьковской области возмутило сеть (фото)

Фото: kharkivoda.gov.ua

Чиновник приезжал на торжественное мероприятие, посвященное запуску газопровода в нескольких селах

Сеть возмутило фото с чиновником в Харьковской области, которому во время визита в Богодуховский район постелили ковер прямо среди улицы. Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Дмитрий Балух на своей странице в Facebook.

"Извините, но название придумайте сами", - отметил он в подписи к фото.

Скриншот поста (facebook.com/dmytro.bulakh)

Чиновник приезжал на торжественное мероприятие, посвященное запуску газопровода в нескольких селах района.

Фото: facebook.com/dmytro.bulakh

Пользователи соцсети с иронией отреагировали на это фото. В сети отмечают абсурдность этой ситуации.

"Жесть, нет слов", "Выборы приближаются... По аналогии - грачи прилетели", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/dmytro.bulakh)

"Реклама ковров", "Жлобстайл", "Ковер задавал настроение всему колхозу, но это не точно", - шутят в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/dmytro.bulakh)

Пользователи сравнили этот инцидент с временами СССР.

Скриншот комментариев (facebook.com/dmytro.bulakh)

Кстати, вскоре стало известно, что скандальное фото уже удалили с официального сайта ОГА.

Скриншот комментариев (facebook.com/dmytro.bulakh)

Ранее сообщалось, что соцсети озадачило фото Владимира Путина во время его визита в Валаамский монастырь. Некоторые пользователи предположили, что президент РФ болен.

Видео: РБК-Украина