Рейтинг телесериалов: назван лучший украинский проект

Фото: кадр из сериала "Слуга народа" (instagram.com/kvartal95official)

Опубликованы результаты голосования

Зрители определили лучший украинский сериал. Им оказался "Слуга народа. От любви до импичмента". Об этом сообщается на странице украинской компании "Студия Квартал-95" в Instagram.

"Друзья, вы доказали, что "Слуга Народа. От любви до импичмента" — лучший украинский сериал! За него проголосовало 15 797 человек! Спасибо, всем, кто поддержал нас и принял участие в голосовании. Вы невероятные!" – написано в публикации.

Фото: кадр из сериала "Слуга народа" (instagram.com/kvartal95official)

Стоит отметить, что в июле прошло голосование "Какой сериал на ТВ вам понравился больше всего?" на сайте Комсомольской правды. Оно продлилось пять дней, до 10 июля. Всего в нем взяли участие 21 450 человек.

В голосовании участвовало 15 сериалов. В их число входили также "Гвардия -2", "Что делает твоя жена?", "Школа", "Кураторы", "Пес-3", "Кольцо с рубином", "Стоматолог", "Опер по вызову", "Нюхач-3", "Сувенир из Одессы", "Коли ми вдома", "Село на миллион-2", "Суперкопы-3,4", "На троих", "Копы на работе", "Дефективы", "Тот, кто не спит", "Проводница", "Путешествие к центру души", "За три дня до любви", "Заряженные", "Линия света", "Виноград" и "Дежурный врач-4".

Фото: кадр из сериала "Слуга народа" (instagram.com/evgenii.koshevoi)

Евгений Кошевой на своей странице в Instagram также успел поблагодарить поклонников за их поддержку. "Мы победили, благодаря всем ВАМ. "Слуга народа. От любви до импичмента" - лучший сериал", - написал он.

Напомним, вышел первый трейлер новой украинской комедии "Герой моего времени" режиссера Тони Ноябревой.

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