Виплати 800+ для українців у Польщі: за яких умов можуть припинити допомогу у 2026 році

Що змінилося у виплатах 800+ для українців у 2026 році

Програма Rodzina 800+ передбачає щомісячну допомогу в розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Виплату призначають незалежно від доходів родини, але для іноземців діють додаткові вимоги.

Як повідомляє польське Управління соціального страхування ZUS, з 31 січня 2026 року виплати для громадян України зі статусом PESEL UKR були призупинені.

Щоб отримувати гроші надалі, з 1 лютого батькам або опікунам потрібно було повторно подати заяву та відповідати новим умовам.

Головні вимоги:

заявник має законно перебувати в Польщі;

батько, мати або опікун повинні відповідати вимозі професійної активності, якщо на них не поширюється виняток;

дитина має виконувати відповідний її віку обов'язок навчання в польській системі освіти;

заявник і дитина повинні фактично проживати в Польщі;

у заяві потрібно вказати правильні персональні дані, зокрема номери PESEL.

З 1 червня 2026 року подібні вимоги щодо професійної активності поширили також на інших іноземців із країн поза ЄС та ЄАВТ, які законно перебувають у Польщі й мають доступ до ринку праці.

Це означає, що зміни можуть стосуватися не лише українців із PESEL UKR, а й громадян України, які проживають у Польщі на інших законних підставах.

За яких причин можуть зупинити виплату 800+

У роз'ясненні ZUS від 22 вересня 2026 року названо найпоширеніші причини призупинення допомоги іноземцям.

Батьки або дитина виїхали з Польщі

ZUS перевіряє інформацію про перетин кордону через реєстри Прикордонної служби Польщі.

Якщо система зафіксувала виїзд заявника або дитини, але не містить інформації про повернення, виплату можуть призупинити до з'ясування обставин.

Наприклад, родина повернулася до Польщі після поїздки в Україну, але в державному реєстрі немає відповідного запису. У такій ситуації ZUS може вимагати пояснення та документи.

Сам по собі короткочасний виїзд не означає автоматичної остаточної втрати 800+. Значення має те, чи продовжує сім'я відповідати умовам програми та чи можуть органи підтвердити її проживання в Польщі.

Батьки не працюють або не мають необхідного страхування

Однією з основних змін 2026 року стала вимога професійної активності заявника.

ZUS перевіряє інформацію про соціальне страхування через власні реєстри та систему KRUS, яка охоплює сільськогосподарське страхування. Якщо даних про відповідну активність немає, допомогу можуть призупинити.

Дитина не навчається в польському закладі освіти

Для дітей, на яких поширюється обов'язок дошкільної підготовки або навчання, ZUS перевіряє виконання цієї вимоги.

Якщо інформації про дитину немає в польській освітній системі, це може стати причиною зупинення виплат.

У документах є помилки

Проблеми можуть виникнути через розбіжності між даними заявника та інформацією в державних реєстрах.

Наприклад, якщо не збігаються ім'я, прізвище, дата народження або номер PESEL дитини чи одного з батьків. У таких випадках ZUS може вимагати уточнення інформації.

Чи припинять 800+, якщо батько або мати втратили роботу

Звільнення з роботи може вплинути на право отримувати допомогу, але не завжди означає негайне припинення виплат.

За правилами 2026 року професійна активність охоплює не лише роботу за трудовим договором.

До неї можуть зараховувати:

роботу за umowa o pracę;

роботу за umowa zlecenia за умови відповідного соціального страхування;

ведення підприємницької діяльності;

отримання допомоги з безробіття;

участь у певних програмах навчання зі стипендією;

інші передбачені законодавством види діяльності та страхування.

Важливо, що сам факт підписання договору не завжди достатній. Значення має відповідність установленим вимогам щодо страхування та, для окремих категорій заявників, бази нарахування внесків.

Як пояснює Міністерство сім'ї, праці й соціальної політики Польщі, для зареєстрованих безробітних передбачено окремий механізм тимчасового отримання допомоги.

Якщо людина не працює, але зареєстрована безробітною та має відповідне медичне страхування, вона може отримувати 800+:

до трьох місяців , якщо допомога призначається на одну або двох дітей;

до шести місяців, якщо йдеться про трьох або більше дітей.

Такий період не може перевищувати завершення відповідного періоду виплат. Скористатися цим механізмом можна не більше одного разу протягом одного періоду призначення допомоги.

Отже, якщо один із батьків втратив роботу, варто перевірити можливість реєстрації в польському центрі зайнятості та виконання умов для тимчасового збереження 800+.

Чи отримуватимуть 800+ батьки, які не працюють

Із вимоги професійної активності передбачені винятки.

За роз'ясненнями ZUS, вона не поширюється, серед іншого, на батьків дітей з інвалідністю, які відповідають установленим критеріям, а також на заявників, які отримують допомогу на дитину з польським громадянством. Але звільнення від вимоги працювати не означає звільнення від усіх інших умов.

Сім'я все одно повинна відповідати вимогам щодо законного перебування, фактичного проживання та навчання дитини, якщо відповідний освітній обов'язок уже настав.

Тому перед оформленням допомоги потрібно перевірити, чи поширюється конкретний виняток на ситуацію родини.

Чи можуть забрати 800+, якщо дитина не ходить до польської школи

У 2026 році навчання дитини стало однією з ключових умов збереження допомоги для відповідних категорій іноземців.

Якщо дитина досягла віку обов'язкової дошкільної підготовки або шкільного навчання, вона повинна виконувати цей обов'язок у польській системі освіти.

Але є винятки. За правилами ZUS, вимога відвідувати школу не застосовується до дітей молодших шести років, для яких ще не настав відповідний освітній обов'язок.

Окремо враховуються випадки, коли:

початок шкільного навчання офіційно відтермінували;

дитина виконує освітній обов'язок іншим передбаченим польським законодавством способом.

У деяких ситуаціях ZUS може попросити додаткову довідку.

Наприклад, якщо дитині відтермінували початок шкільного навчання, може знадобитися документ із державної початкової школи за місцем проживання.

Важливо: навчання лише в українській онлайн-школі саме по собі не підтверджує виконання вимоги навчатися в польській системі освіти.

Як перевірити, чому перестали надходити 800+

Якщо гроші не надійшли у звичну дату, насамперед потрібно перевірити особистий кабінет eZUS.

Саме там ZUS розміщує інформацію про статус допомоги та повідомлення щодо необхідності надати пояснення або документи.

Що потрібно зробити:

Увійти до особистого кабінету на порталі eZUS. Перевірити повідомлення та інформацію щодо заяви на 800+. З'ясувати, чи не надійшов запит від ZUS щодо місця проживання, роботи, страхування або навчання дитини. Підготувати документи, які можуть підтвердити виконання відповідної умови. Надати пояснення у спосіб і строк, зазначені в повідомленні.

Якщо причиною стала відсутність інформації про повернення до Польщі, можуть знадобитися докази фактичного проживання.

Якщо проблема пов'язана з роботою, варто перевірити, чи роботодавець правильно зареєстрував працівника в системі соціального страхування.

А якщо в реєстрі немає даних про навчання дитини, потрібно звернутися до її закладу освіти та уточнити інформацію.

Як відновити виплати 800+ після призупинення

За інформацією ZUS, якщо відомство не може підтвердити право на допомогу через державні реєстри, заявника можуть викликати для надання пояснень і документів.

На виконання такого запиту передбачено три дні з моменту його отримання.

Якщо людина у встановлений строк надасть необхідні докази та ZUS підтвердить право на допомогу, виплату відновлять із місяця, у якому її призупинили.

Наприклад, якщо у жовтні гроші не надійшли через відсутність інформації про повернення дитини до Польщі, а родина підтвердила фактичне проживання та виконання інших умов, ZUS може відновити виплату за жовтень.

Проте це правило стосується ситуацій, коли право на допомогу зберігалося, а виплату призупинили через необхідність перевірки.

Якщо родина фактично перестала відповідати умовам програми, подання пояснень саме по собі не гарантує поновлення грошей.

Чи потрібно подавати нову заяву на 800+ у 2026 році

Допомогу 800+ у Польщі призначають на визначений період, а не безстроково.

Поточний період виплат триває з 1 червня 2026 року до 31 травня 2027 року.

Заяви на цей період почали приймати 1 лютого 2026 року.

Окремо з 1 лютого українцям зі статусом PESEL UKR потрібно було повторно подати заяву на попередній період 2025/2026 через запровадження нових умов.

Тому родинам важливо перевіряти не лише відповідність вимогам програми, а й те, чи подана заява на актуальний період виплат.

Якщо нову заяву не подали, допомога не продовжується автоматично лише на підставі того, що сім'я отримувала її раніше.

Для оформлення потрібні дані заявника та дитини, зокрема PESEL, відомості про законність перебування в Польщі, а також інша інформація, яку запитує система.