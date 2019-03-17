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Дома ждали жена и сыновья: на фронте погиб 38-летний воин

STYLERВойна    17.03.2019 - 17:47
Дома ждали жена и сыновья: на фронте погиб 38-летний воин
Фото: коллаж РБК-Украина

Боец скончался при выполнении боевого задания

Военный ВСУ погиб на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела оккупантов. 16 марта в Попасной Луганской области около половины первого дня остановилось сердце 38-летнего солдата Руслана Слисаренко, передает издание "Є".

Боец служил в 54-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил.  

По словам военного комиссара Деражнянского военного комиссариата подполковника Сергея Семенко, герой при выполнении боевого задания получил осколочное ранение в голову, которое и оказалось фатальным.

Слисаренко похоронят в селе Ивановка Винницкой области, где у него осталась жена и двое сыновей.

Родом боец из поселка Деражня Хмельницкой области, там проживает его отец. 

Подполковник добавил, что в понедельник будет проведено вскрытие, а сами похороны ориентировачно состоятся 19 марта. 

Как сообщалось ранее, 16 марта во Львовской области скончался военный, ветеран АТО Владимир Михайлович Гера, которому 1 апреля исполнилось бы 40 лет. Герой служил на Донбассе в 24-й бригаде имени короля Даниила.

Также мы писали о том, что ранее в Славянске внезапно умер офицер-психолог 27-ой бригады реактивно-артиллерийского дивизиона Василий Марусенко.

Напомним, 29 января во Львове скончался ветеран АТО Дмитрий Власов, который прошел самые жесткие бои еще в 2014 году. 

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