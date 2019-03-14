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Ему было всего 22: в зоне ООС погиб украинский герой

STYLERВойна    14.03.2019 - 19:07
Ему было всего 22: в зоне ООС погиб украинский герой
Виталий Люшняк погиб в зоне проведения ООС (фото: РБК-Украина)

Погибший Виталий Люшняк - уроженец Новоархангельского района Кировоградской области

22-летний Виталий Олегович Люшняк погиб в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Об этом сообщил председатель Новоархангельской Районной государственной администрации Сергей Васильченко.

Виталий Люшняк жил в селе Ятрань Новоархангельского района Кировоградской области. Он служил в 57-й бригаде. 14 марта с ним попрощались в родном селе.

Ему было всего 22: в зоне ООС погиб украинский герой

Виталий Люшняк погиб в зоне проведения ООС (скрин: facebook.com/vasilchenkoss)

Ранее мы писали о том, что во Львовской области умер ветеран АТО Василий Яворский.

Также мы сообщали, что на Донетчине погиб 21-летний герой, который получил серьезные пулевые ранения во время выполнения боевого задания в зоне ООС.

К слову, ветеран АТО после драки с 15-летним подростком в Нововолынске умер в реанимации. Мужчина получил тяжелые травмы несколько дней назад, и находился в центральной городской больнице без сознания.

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