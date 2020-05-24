По оккупантам на Донбассе нанесли мощные удары: появилось видео

Военный ВСУ на Донбассе (фото: РБК-Украина)

Военные на фронте скорректировали удары с помощью беспилотников

В сети показали видео артиллерийских ударов по укреплениям боевиков на Донбассе, которые не прекращают вести огонь по позициям украинских военных в зоне проведения ООС.

Ролик опубликовал волонтер Роман Доник на своей Facebook-странице и YouTube-канале.

На кадрах видны несколько мощных ударов по траншеям и окопам противника. Снаряды бьют прицельно точно в места их расширения. Позиция оккупантов находится в брошенном селе, и вокруг нее - одни руины и ни одного целого здания.

Волонтер рассказал, что цель помогли зафиксировать беспилотники.

"Наглядное пособие по эффективности использования коптеров для корректировки", - говорится в публикации.

Также Доник добавил в посте: "и конечно же, это не мы".

Видео: По позициям боевиков на Донбассе нанесли мощные удары

В комментариях к видео в сети отмечают поразительное мастерство артиллеристов:

"Точность неимоверная. Как будто рукой кладут"

"Ювелиры, нейрохирурги"

"Когда орки воюют в полях - отношусь к ним как к достойному врагу. С ним надо воевать. Как вот в этом видео. Но как только лезут в жилые кварталы, чтобы прятаться за мирняк - становятся вне закона и правил ведения войны. Спасибо "не нам" за ювелирную работу"

"Те, что "не причастны" - лучшие!"

Ранее мы писали о том, что на фронте на Донбассе украинские военные дали оккупантам достойный отпор в ответ на обстрелы и провокации - в сети появилось видео, снятое с беспилотника.

Также недавно в сети показали цинизм боевиков "ДНР, которые прикрываются от украинских военных мирным населением и обстреливают наших бойцов со стороны домов обычных жителей.

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Автор: Владимир Костырин