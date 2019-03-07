Помолитесь за ангела: на Донбассе погиб 21-летний герой (фото)

Боец скончался после ранения 6 марта в зоне проведения ООС
На Донбассе погиб воин ВСУ, контрактник Богдан Слобода. 21-летний боец из 128-й горно-штурмовой бригады в Донецкой области 6 марта получил пулевые ранения в районе проведения операции Объдиненных сил, сообщили в пресс-служба Львовской областной госадминистрации. Рана оказалась фатальной.
Воин родом из Новояворовска. 13 мая ему исполнилось бы 22.
Богдан после окончания школы в Шкловске в 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.
Фото: Богдан Слобода (loda.gov.ua)
Затем был призван по контракту в 128 горно-штурмовую бригаду.
8 марта в Яворовском районе объявили Днем траура по погибшему Слободе.
Фото: Богдан Слобода (facebook.com)
В пресс-службе местной РГА сообщили, что 7-10 марта отменяются все мероприятия развлекательного характера.
Фото: Богдан Слобода (facebook.com)
Отметим, что ранее в пресс-службе ООС о потерях среди украинских военных за 6 марта не сообщали.
Скрин: facebook.com/YavorivRDA
В соцсетях украинцы скорбят о погибшем молодом воине и высказывают слова соболезнования его родным и близким:
"Помолитесь за ангела, ушел от нас защищая Украину";
"Светлая память погибшему Герою. Царство Небесное";
"Низкий поклон тебе. Царство тебе небесное";
"Больно, когда уходят так рано дорогие нам люди";
"Вечная память. Пусть покоится с Богом. Искренние соболезнования родителям и родным";
"Боже, как тяжело и больно. Невозможно пережить такое горе без поддержки. Я искренне сочувствую родителям. Конечно никакие слова не вернут матери сына. Держитесь. Пусть земля будет ему пухом. Царство Небесное герою и вечная память. Аминь";
"Вечная память Герою. До каких пор мы будем терять своих сыновей и дочерей, нам наши герои нужны живые";
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, 24 февраля в районе проведения ООС во время артобстрела боевиков погиб 31-летний военнослужащий ВСУ Борис Борденюк из села Благовещенка Запорожской области.
Напомним, 16 и 17 февраля на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ - старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения и боец ВСУ Виталий Нароженко из Николаевской области.