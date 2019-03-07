Помолитесь за ангела: на Донбассе погиб 21-летний герой (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Боец скончался после ранения 6 марта в зоне проведения ООС

На Донбассе погиб воин ВСУ, контрактник Богдан Слобода. 21-летний боец из 128-й горно-штурмовой бригады в Донецкой области 6 марта получил пулевые ранения в районе проведения операции Объдиненных сил, сообщили в пресс-служба Львовской областной госадминистрации. Рана оказалась фатальной.

Воин родом из Новояворовска. 13 мая ему исполнилось бы 22.

Богдан после окончания школы в Шкловске в 2014 году пошел учиться в Академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Фото: Богдан Слобода (loda.gov.ua)

Затем был призван по контракту в 128 горно-штурмовую бригаду.

8 марта в Яворовском районе объявили Днем траура по погибшему Слободе.

Фото: Богдан Слобода (facebook.com)

В пресс-службе местной РГА сообщили, что 7-10 марта отменяются все мероприятия развлекательного характера.

Фото: Богдан Слобода (facebook.com)

Отметим, что ранее в пресс-службе ООС о потерях среди украинских военных за 6 марта не сообщали.

Скрин: facebook.com/YavorivRDA

В соцсетях украинцы скорбят о погибшем молодом воине и высказывают слова соболезнования его родным и близким:

"Помолитесь за ангела, ушел от нас защищая Украину";

"Светлая память погибшему Герою. Царство Небесное";

"Низкий поклон тебе. Царство тебе небесное";

"Больно, когда уходят так рано дорогие нам люди";

"Вечная память. Пусть покоится с Богом. Искренние соболезнования родителям и родным";

"Боже, как тяжело и больно. Невозможно пережить такое горе без поддержки. Я искренне сочувствую родителям. Конечно никакие слова не вернут матери сына. Держитесь. Пусть земля будет ему пухом. Царство Небесное герою и вечная память. Аминь";

"Вечная память Герою. До каких пор мы будем терять своих сыновей и дочерей, нам наши герои нужны живые";

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, 24 февраля в районе проведения ООС во время артобстрела боевиков погиб 31-летний военнослужащий ВСУ Борис Борденюк из села Благовещенка Запорожской области.

Напомним, 16 и 17 февраля на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ - старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения и боец ВСУ Виталий Нароженко из Николаевской области.