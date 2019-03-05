Семья нашла покой: в Запорожье идентифицировали бойца, погибшего под Иловайском

Коллаж РБК-Украина

Бойцу на момент гибели было всего 20 лет

Погибшего в Иловайском котле военного Руслана Дейнеку смогли наконец-то опознать и передать родственникам. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Боец девяносто второй бригады Руслан Дейнека погиб в августе 2014 года во время Иловайского котла. Его тело было захоронено вместе с другими погибшими на Кушугумском кладбище под Запорожьем.

Мама военного Аурика Дейнеко рассказала, что сын позвонил ей 28 августа 2014 года и сообщил, что их обстреливают. Она сдавала тест ДНК, но он не совпал. Потом два года у них пытались выманивать деньги мошенники, которые рассказывали, что якобы нашли тело ее погибшего сына.

"28 августа 14-го года позвонил и все. Сказал: "Мама, нас обстреливают, мне очень страшно". Мы ничем не могли помочь. Они шли, но не дошли до Иловайска... В 14-м году я сдала ДНК – пришел вывод, что мои образцы не совпадают. Муж в 18-м сдал: когда предложили снова пройти тест ДНК, то подтвердилось. В течение двух лет нас терроризировали мошенники, говорили, что он то в одном месте, то в другом - давайте деньги. Предлагали нам приехать и под Донецк - ехали мы и туда, но потом понимали, что это ложь. 10 января 2019 мы узнали, что ДНК совпало на 99,9%", - рассказала женщина.

На момент гибели Руслану Дейнеке было всего 20 лет. С 2013 года он служил по контракту в составе девяносто второй бригады. После того, как пришло подтверждение, его тело было эксгумировано и передано родителям.

Его перезахоронят на малой родине – в городе Чугуев Харьковской области. 6 марта на территории военной части в Чугуеве, где боец проходил службу, состоится официальная церемония прощания.

Напомним, ранее мы писали о том, что от тяжелых ранений скончался украинский воин.

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