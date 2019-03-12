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Спецслужбы протупили: разведчик сомневается в смерти "Моторолы"

STYLERВойна    12.03.2019 - 11:34
Спецслужбы протупили: разведчик сомневается в смерти "Моторолы"
Фото: коллаж РБК-Украина

Убийство террориста Арсена Павлова в Донецке могло быть фейком

Смерть боевика "Моторолы" могла быть инсценировкой. Ранее такое мнение высказывал бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, теперь аналогичное предположение озвучил один из сотрудников Сил специальных операций ВСУ, передают "Вести". 

Напомним, что террориста из группировки "ДНР" гражданина РФ Арсена Павлова взорвали в лифте дома в оккупированном Донецке 16 октября 2016 года. 

Разведчик считает, что руководителя бандформирования "Спарта" на месте взрыва могло и не быть. К таким подозрениям его натолкнул анализ в соцсетях поведения жены Моторолы - Елены. 

Дело в том, что в интернете военный знакомится с боевиками, гражданами РФ и жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Разведчик через некоторое время получает от них полезную информацию. По словам сотрудника ССО, эта работа довольно индивидуальная и непростая.

Он рассказал, что добавился в друзья в сети к жене "Моторолы" уже после смерти террориста.

"Что мне понравилось - по ту сторону спецслужбы немного протупили. Как только "Моторолу" взорвали в лифте - Елена, которая уже должна горевать, начала постить свои селфи", - рассказал он.

Однако, продолжил разведчик, потом фото удалили, как и  "левых друзей".

"Но информацию ведь засекли. А значит, что "Моторола" может быть жив, а Елену с ее страничкой просто упустили из виду", - сказал он.

Спецслужбы протупили: разведчик сомневается в смерти &quot;Моторолы&quot;

Боевик "ДНР" "Моторола" с женой Еленой (Фото ВКонтакте / Елена Павлова)

Напомним, ранее известный журналист Денис Казанский раскрыл фейк российских СМИ о "задержании" убийцы "Моторолы" - 20-летнего парня по имени Эрнест Попов.

Ранее мы писали о том, что освобожденная из плена боевиков "ДНР" Валентина Бучок рассказала, как из нее выбивали "признания" в убийстве Павлова.

Также мы сообщали, что в мае 2018 года бывший личный охранник боевика "ДНР" "Моторолы" Евгений Листопад перешел на сторону украинской армии

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