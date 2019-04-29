Война в Украине: экстрасенс рассказала, когда Россия уйдет из Донбасса

Фото: Украинский военный c национальным флагом (facebook.com)

Военные действия в зоне ООС вскоре приобретут другой оттенок, считает экстрасенс

Российские оккупанты уйдут с украинского Донбасса не ранее, чем через три года. При этом ориентировочно к весне 2020-го боевые действия на Востоке изменят характер на более "спокойный". Такое развитие событий на фронте видит известная экстрасенс Анна Ефремова.

По ее словам, обострение постепенно будет сходить на нет благодаря женщине-политику. При этом обладательница редкого дара эмпата отметила, что не знает, из какой страны она будет.

Также Ефремова рекомендует быть крайне осторожными в переговорах с международными партнерами.

Участница проекта "Битва Экстрасенсов" заявляет, что перед Украиной встанет выбор - появится предложение получить нечто новое.

Фото: украинский военный на Донбассе (Влад Красинский, РБК-Украина)

В то же время она подчеркнула, что амбициозное предложение не вызовет восторг у значительной части общественности. Решать, что делать и в каком направлении двигаться будем мы сами, а "если договариваться, то только на наших условиях".

Кроме того, Украине потребуются большие финансовые средства для завершения войны на Донбассе.

Экстрасенс заявила, что вернуть оккупированные территории за три года у украинцев есть "огромнейшие шансы" и судьба Украине благоволит, а для достижения цели "просто нужно сгруппироваться".

Расслабляться экстрасенс считает верхом безрассудства, так как в 2019-м и 2020-м годах "будет не сладко". Но если нам удастся отбросить отчаяние и усталость, украинцы непременно смогут добиться успешных результатов.

Видео: YouTube / Анна Ефремова

Как сообщалось ранее, недавно журналист собрал снапшоты обновленных Google-карт с мест, где шли тяжелые ожесточенные бои на Донбассе и показал в сети, в каком состоянии сейчас находится территория недавних боевых действий.

Также мы писали о том, что известный волонтер и офицер ВСУ Мирослав Гай назвал выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО частью системной политики Кремля по уничтожению Украины. Он подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014-го года.