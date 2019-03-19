Заставил противника отступить: на Донбассе погиб украинский военный

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В мае бойцу исполнился бы всего 21 год

На Донбассе погиб военный из 54-ой Отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин, уроженец Сумской области. Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов на ежедневном брифинге.

Трагедия произошла 18 марта около 10 часов утра на Луганском направлении. Евгений Керечанин находился на наблюдательном посту, когда противник открыл огонь.

"С целью приближения к нашим позициям, около 10:00 утра противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь зайти во фланг взводного опорного пункта одной из наших бригад, которая защищает Луганскую область. Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керечанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате стрельбы которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью. За проявленное мужество солдат Евгений Керечанин представлен к награждению посмертно", - говорится в сообщении.

Евгений Керечанин родился 7 мая 1998 года в селе Деркачовка Сумской области. О его семье, а также о времени и месте захоронения на данный момент информации нет.

Евгений Керечанин (vk.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб молодой герой.

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