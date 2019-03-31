В Одессе глава комиссии избил избирателя: что произошло

В Одессе глава комиссии побил избирателя (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 "отметились" рекордным количеством нарушений на участках

Выборы 2019 в Одессе закончились для одного из избирателей побоями. На одном из участков Киевского района города произошел вопиющий инцидент. По данным правоохранителей, пришедший на голосование избиратель получил телесные повреждения от рук главы комиссии. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Как сообщается, к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о том, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение)", ‒ сказано в сообщении.

Напомним, что во время голосования было зафиксировано по меньшей мере пять случаев попыток вынести с избирательных участков бюллетень. Причины тому были самые разные.

Ранее мы писали под Днепром на одном из участков зафиксирована рекордная явка избирателей. За будущего гаранта проголосовали 100% избирателей из списка по участку.

Сегодня стартовали седьмые выборы президента Украины. С 8:00 украинцы проголосуют в более чем ста девяносто девяти округах и в свыше тридцати тысяч избирательных участков.