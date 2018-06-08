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70 ℃: Супрун предупредила родителей об опасности летних путешествий для детей

STYLERКрасота и Здоровье        08.06.2018 - 15:33
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Она призвала не оставлять детей в закрытой машине под палящим солнцем

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун напомнила родителям, что опасно оставлять детей в закрытом автомобиле под палящим солнцем. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"70 ℃. До такой температуры нагревается панель автомобиля на солнце в обычный жаркий день в течение одного часа", - сообщила Супрун.

И. о. министра рассказала, что по результатам исследования Университета Аризоны (США), в таких условиях одного часа хватит, чтобы ребенок пострадал от тепловой травмы, если он останется в закрытом автомобиле. Если авто будет в тени, то это время увеличивается до 2-х часов. По разных условий, степень перегрева может даже стать смертельно опасной.

"Возраст, вес, имеющиеся проблемы со здоровьем и другие факторы, включая одежду и уровень гидратации, влияют на скорость получения тепловой травмы", - отметила Уляна.

По ее словам, дети, в сравнении со взрослыми, особенно чутко реагируют на изменения температуры. Однако часто они не чувствуют перепадов, не могут вовремя сказать, что им жарко. Находясь в тех же условиях, что и взрослые, дети перегреваются намного быстрее.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Поэтому будьте внимательны! Никогда не оставляйте детей в машине без присмотра взрослых в течение любого времени. Даже если вы внимательные и любящие родители, психологи предупреждают, что в рутинных делах, вы можете забывать про очень важные вещи. И это может произойти с каждым.

Если планируете путешествие с детьми на автомобиле в жаркий период, берите достаточное количество воды для питья и даже обтирания, чаще останавливайтесь, одевайте ребенка в легкую одежду и следите за температурой в салоне авто", - призывает Супрун.

Ульяна добавила, что эти советы также касаются и домашних любимцев.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Теги: Уляна Супрун
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