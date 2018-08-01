Будьте осторожны: Уляна Супрун развеяла очередной миф про безглютеновую диету

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

И.о. министра охраны здоровья развенчала миф о популярной диете

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала очередной миф, на этот раз коснувшись темы популярной безглютеновой диеты. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Интернет, реклама или блоги некоторых знаменитостей по-разному интерпретируют правильно питание. Будьте осторожны с такими рекомендациями. Не все из них подходят именно вам", - сообщила Супрун.

Так, она объяснила, что безглютеновая диета предусматривает полный отказ от продуктов, которые содержат запасной белок – глютен или клейковину. Считается, что он откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу.

Глютен содержится в зернах злаков (пшеницы, ячменя) и во всех производных продуктах, включая булочки, батон и пиво. Его добавляют в колбасные изделия, молочные продукты, соусы. Он абсолютно безопасен для большинства людей и хорошо усваивается организмом.

"Во-первых, люди, которые отказываются от всех продуктов с глютеном, отнимают у себя возможность есть цельнозерновые злаки – те, что содержат отруби из пшеницы, овса, ячменя, ржи. Они обеспечивают наш организм клетчаткой, важными витаминами и питательными веществами, как железо, кальций и белок", - рассказала Уляна Супрун.

Плюс в том, что на подобной диете люди перестают есть печенье, сосиски, белый хлеб, кетчуп и так далее. "Но нужно осознавать разницу: отказываясь от них люди чувствуют себя здоровее именно из-за того, что не едят все вышеперечисленные составляющие, а не глютен", - объяснила и.о. министра охраны здоровья.

К тому же, не существует научно-обоснованных исследований, подтверждающих, что безглютеновые продукты полезны или помогают потерять вес людям без целиакии – болезни, которая предусматривает полный запрет употребления глютена.

"1% людей на планете, которым есть глютен на самом деле опасно. Это связано с аутоимунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакция. Когда люди с диагнозом целиакции едят глютен, их имунная создает антитела, которые в основном повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом. Впоследствии человек не дополучает жизненно необходимые элементы – железо, фолиевую кислоту и т.д.", - сообщила Супрун

Напоследок Уляна Супрун добавила, что в мире беглютеновых продуктов успешно используются распространенные мифы о глютене, чтобы повысить продажи. Так, в 2015 году в США люди потеряли примерно четыре миллиарда долларов на глютеновые продукты.

Напомним, Уляна Супрун раскрыла секрет долголетия, а также объяснила, почему нужно беречь свою печень и как вылечить жировую болезнь.

Ранее Уляна Супрун рассказала, как бороться с гепатитом С и B.

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