Диетолог объяснила, почему не стоит бояться чеснока и в чем его польза

Фото: pixabay/MaisonBoutarin

При этом диетолог подчеркивает: чеснок не желательно употреблять на голодный желудок

Украинская диетолог Екатерина Толстикова популярно объяснила, почему не стоит исключать из своего рациона чеснок. Один из самых ароматных продуктов именно по причине свой горькости и стойкого запаха не всегда можно назвать "популярным". И все же употребление чеснока не только поддерживает иммунную систему, но также улучшает здоровье ротовой полости и поддерживает здоровую микрофлору желудку. Об этом диетолог сообщила на своей instagram-страничке.

"Чеснок — супер важный ингредиент вашего рациона. И я уверена, многие вообще его боятся из-за запаха и не употребляют вовсе, а зря", — пишет Толстикова.

Далее диетолог перечисляет важные свойства чеснока, о которых следует знать.

Полезные свойства чеснока (фото: pixabay/MaisonBoutarin)

Чем полезен чеснок:

Серосодержащий продукт, в состав которого входят тиосульфаты (аллицин), сапонины, фосфор, цинк и калий, селен, витамины А и С. Аллицин и тиосульфаты угнетают действия многих бактерий (антимикробный эффект). Стимулирует макрофаги, лейкоциты, моноциты и нейтрофилы (белые тельца крови), увеличивает продукцию глутатиона (поддержание иммунной системы). Увеличивает NK-клетки и T-лимфоциты, повышая устойчивость организма к вирусам, профилактируя ОРВИ и снижая воспалительные цитокины. Снижает рост Candidа (противогрибковое действие). Улучшает здоровье ротовой полости (профилактика периодонтитов). Активный в лечении и профилактики Хеликобактера (поддержание здоровой микрофлоры желудка). S-аллил меркаптоцистеин, входящий в чеснок, активирует JNK1 and caspase-3, которые убивают онко клетки. Диаллилдисульфид профилактирует развитие рака груди. Этил ацетат в чесноке препятствует развитию аллергии за счет угнетения белка иммунной системы FceRI и снижает выделение гистамина. Защита от УФО, благодаря снижению уроканиновой кислоты в коже. S-аллил цистеин снижает оксидативынй стресс и борется со свободными радикалами (anti-age эффект). Снижает общий холестерин и фракции "плохого холестерина" (ЛПНП), тем самым нормализуя липидный обмен. Аджоен в чесноке препятствует ожирению, влияя на количество жировой ткани. Крутая детоксикация, благодаря увеличению ферментов фазы детоксикации в печени - глутатионтрансферазы и CYP2B. S-аллил цистеин защищает клетки головного мозга от разрушения и улучшает когнитивные навыки.

И все же диетолог подчеркнула, что чеснок не стоит употреблять на голодный желудок, так как это может вызвать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

"Осторожно тем, кто имеет гиперчувствительность к чесноку или аллергию", — напомнила Екатерина Толстикова.

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