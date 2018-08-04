Диетолог поделилась рецептом "правильного" мороженого для улучшения микрофлоры кишечника

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Среди ингредиентов мороженого — шпинат и авокадо

Украинская диетолог Екатерина Толстикова в самый разгар сезона мороженого детально описала, как приготовить всеми любимый десерт в домашних условиях. Кроме того, необычный рецепт мороженого, по словам диетолога, поможет "заселить правильную микрофлору".

Так, на своей instagram-страничке Толстикова описывает, какие именно ингредиенты понадобятся для полезного десерта.

К слову, во время летней жары особенно хочется утолить жажду. При этом без вреда для фигуры! Недавно STYLER делился простым рецептом эффективного напитка для снижения веса, а также быстрого утоления жажды.

Полезное мороженое по рецепту украинского диетолога (фото: instagram.com/dr.tolstikova)

Ингредиенты "зеленого" мороженого:

150 грамм авокадо (1 шт.);

10 листочков свежего шпината;

100 мл кокосового молока (AROY-D) или кокосовых сливок;

1 ст/л лимонного фреша;

1 ч/л сиропа топинамбура или 1 финик;

1 ч/л экстракта ванили.

Способ приготовления:

Все смешать в блендере.

Разложить пюре по баночкам, можно с палочками.

Отправить в морозилку на 4-5 часов, можно на ночь!

Отметим, что теперь диетолог Екатерина Толстикова сотрудничает вместе с известным в Украине фитнес-тренером Анитой Луценко. Недавно специально в рамках разработанной Луценко программы похудения диетолог разработала рецепт необычного бананового мороженого, которое не навредит вашей фигуре.

Также напомним, что утро лучше начинать с разминки. Анита Луценко показала эффективное упражнение одновременно для здоровой спины, пресса и ног.

Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении (видео: STYLER)