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Диетологи объяснили, почему нужно есть гречку: топ-6 причин

STYLERКрасота и Здоровье        21.03.2018 - 17:07
Фото: Гречка (pixabay.com/monicore)
Фото: Гречка (pixabay.com/monicore)

Названы полезные свойства крупы

Диетологи рекомендуют регулярно употреблять гречку. Эксперты объяснили, чем так полезна эта крупа. Названы шесть причин, почему нужно есть гречку, передает "24 канал".

1. У гречки уникальный состав – большое количество белков и витаминов. В ней содержится редкий витамин РР, а также витамины группы В, витамин А и Е. Помимо того в составе этой крупы присутствует йод, кальций, магний, большое количество фосфора, медь и железо.

2. Несмотря на достаточно высокую калорийность (313 килокалорий на 100 граммов продукта), гречка относится к так называемым "медленным" углеводам, а также она содержит большое количество клетчатки, вследствие чего гречка насыщает организм энергией на длительное время.

3. Благодаря полинасыщенным жирам, гречка снижает уровень холестерина. Также она помогает ускорить метаболизм.

4. Гречка содержит рутин, который отвечает за усвоение витамина С в организме. А витамин С влияет на состояние нашей кожи и здоровье организма в целом.

5. Гречка очень полезна для беременных. Фолиевая кислота и железо, которыми богата эта крупа, способствуют полноценному развитию ребенка в утробе матери.

6. Весной гречневая каша ценна благодаря витамину В9. Во-первых, он повышает иммунитет человека, а во-вторых, укрепляет волосы и ногти, а также улучшает цвет лица.

Гречка будет полезна вегетарианцам, поскольку по содержанию белка она может посоревноваться разве что с грибами.

Тем, кто страдает сахарным диабетом, не следует употреблять большое количество гречневой крупы, поскольку крахмал способствует повышению сахара в крови.

Кстати, фитнес-тренер Анита Луценко дала полезные советы.

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Теги: диетологи, питание, диета
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