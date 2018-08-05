Диетологи раскрыли тайну, как можно похудеть, не голодая

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Эксперты назвали продукты, которые можно есть даже перед сном

Диетологи объявили приятную новость для любителей вкусно покушать. Они рассказали, что вечером можно спокойно есть, не переживая о том, что можно получить лишние сантиметры в талии. Об этом сообщается на сайте "Женский мир".

Экспертами было проведено любопытное диетологическое исследование, по результатам которого они назвали продукты, которые можно есть даже непосредственно перед тем, как лечь спать. Отмечается, что их можно кушать даже тем, кто занимается похудением активно.



Специалисты пришли к мнению, что сон на голодный желудок вреден и даже опасен. Это объясняется тем, что проснувшись, голодный человек рискует скушать на завтрак больше, чем это необходимо.

Эксперты подчеркивают, что лучше ограничиться легким перекусом на ночь с правильно подобранными продуктами. Желательно, чтобы они содержали белки и сложные углеводы. Для этого подойдет, например, мисо-суп или любая паста из соевых бобов. Такой продукт медленно и , что важно, правильно усваивается, а также надолго "убивает" предательское чувство голода. Кроме того, это низкокалорийный продукт, поэтому ни одна лишняя жировая клетка за ночь не появится.



Еще больше снизить калорийность такого ужина могут тофу, креветки или редька. В этом случае, энергетические затраты организма на переваривание ужина превысят ее ценность и человек будет худеть во сне. Куриные яйца с листьями салата или другими овощами также сжигают ночью жиры.



По желанию, их можно приправить йогуртом (но не жирным), он еще больше ускорит метаболизм ворганизме.Стоит также включить в свой вечерний рацион кефир, сыр, огурцы, кабачки и капусту.



Употребление этих продуктов допустимо в любое время, важно не переедать и использовать только натуральные добавки.



Кстати, известный фитнес-тренер Анита Луценко поделилась рецептом вкусного диетического супа, а еще она рассказала быстрый и полезный рецепт бананового мороженого. Стоит отметить, что это не единственное полезное мороженое. Диетолог поделилась рецептом лакомства, полезного для кишечника.

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