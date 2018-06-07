Не грузи тело! Фитнес-тренер Анита Луценко предупредила, в каких случаях следует отказаться от тренировок

Также в скором времени Анита запустит полюбившийся многим челендж - 14 дней без сахара

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, которая очень часто делится со своими подписчиками полезными спортивными лайфхаками, акцентировала внимание, что в погоне за красотой порой следует делать паузы и прислушиваться к своему телу.

Так, на своей Іnstagram-страничке Луценко по пунктам объяснила, при каких обстоятельствах не нужно себя лишний раз грузить.

"Если я болею, то болею и не тренируюсь! Если у меня температура, то я не тренируюсь! Если у меня спазмы в животе на "красные дни" – я не тренируюсь! Если у меня болит колено, тазобедренный, поясница, шею заклинило – я не тренируюсь! Ибо инстинкт самосохранения ДОЛЖЕН БЫТЬ! Чего и вам желаю! Если телу плохо и оно болит, то не надо ее грузить", - рекомендует Анита Луценко.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фитнес-тренер призывает, в первую очередь, любить свое тело и внимательно к нему относиться.

"Это как стиральная машинка: сломалась, кряхтит, скрипит, вода выливается из всех дыр, отключается от сбоев, а вы туда еще белья и еще 5 стирочек на максимальной скорости. Всегда можно починить, подождать и продолжить! Но только не ныть! Хотя иногда тоже можно, но не много", - подытожила Луценко.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Отметим, Анита Луценко вместе с тренером Юлией Богдан запустили авторскую программу для похудения WOWBODY, которая, кстати, в этом году отметила свое 6-летие. В честь такого события Анита и Юлия организовали спортивный флешмоб-конкурс, заставив буквально всю страну стоять в планке. Так, для конкурса необходимо было сделать фото в планке.

Юлия Богдан и Анита Луценко (фото: instagram.com)

Порой получались достаточно экстремальные снимки: на обрыве, эскалаторе, и даже на танке. Эти и многие другие фотографии можно посмотреть по хештегу #wowbodyпланкавызов. Победители определялись по количеству лайков и получили спортивные призы.

Некоторые из участников #wowbodyпланкавызов (фото: instagram.com)

И кстати, в скором времени Анита Луценко и команда WOWBODY вновь запустят популярный челендж #14днейбезсладкого. Всем желающим предлагают на 14 дней отказаться от сладкого, взяться за тренировки и наблюдать, как тело постепенно становится подтянутым.

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Фитнес-тренер Анита Луценко о питании, тренировках и похудении к лету (видео: STYLER.rbc.ua)

Разминка от фитнес-тренеров Аниты Луценко и Юлии Богдан (видео: STYLER.rbc.ua)