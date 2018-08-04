Известный диетолог рассказала, можно ли есть на ночь

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Эксперт рассказала, чем опасен поздний прием пищи

Известный украинский диетолог Светлана Фус объяснила чем чревато есть на ночь и как можно этого избежать. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Кушать на ночь – опасно не только для стройности фигуры, но и для здоровья. Организму не остается времени перед сном, чтобы как следует переварить употребленную пищу", - сообщила Светлана.

Если регулярно принимать пищу перед сном, можно нарушить режим сна и даже образовать проблемы с пищеварением, как рассказала диетолог.

Специалист объяснила, что если возникает проблема с питанием, для начала нужно определить, какой голод вы испытываете: эмоциональный или физический.

"При эмоциональном голоде больше тянет на что-то неполезное, причем появляется этот голод внезапно, в отличии от физического", - отметила эксперт.

Также она добавила: "Если вы плотно питались весь день, не пропускали приемов пищи и употребили норму белков, жиров, углеводов, тогда физического голода быть не должно. Выпейте стакан воды, ведь за чувством голода очень часто маскируется ощущение жажды".

Но самое главное, как подчеркнула диетолог, следует правильно и регулярно питаться в течение дня, тогда не придется ждать голода перед сном.

Кстати, Светлана Фус рассказала о нескольких правилах питания для того, чтобы всегда оставаться здоровым, красивым, жизнерадостным и полным энергии.

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