В метро нашли "предвестника" суперпандемии, способной охватить всю планету

Фото: метро (РБК-Украина)

Ученые выявили опасную бактерию, поражающую и разрушающую органы пищеварения

Ученые из Университета Гонконга и немецкого Института Ганса Ноэля совместными усилиями провели исследование, которое привело к ужасному открытию – подземное метро во всех странах мира может стать источником суперпандемии. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

В ходе исследования специалисты собирали образцы с ладоней людей, побывавших в метро одного из городов. Результаты анализа этих образцов выявили огромное количество различных бактерий, в том числе и "Хеликобактер пилори" – особо опасный вид спиралевидной грамотрицательной бактерии, которая инфицирует различные области желудка и 12-перстной кишки. Кроме того, эта бактерия способствует развитию рака желудка.

По словам исследователей, метрополитены – это опасное хранилище различных микробов и бактерий. Ученые опасаются, что постоянная мутация этих микроорганизмов может привести к тому, что антибиотики станут неэффективными против них. Что и приведет к началу суперпандемии.

Напомним, ранее известный иммунолог рассказал о вспышке эпидемии кори в Украине. Стоит напомнить и о том, что Уляна Супрун рассказала страшную правду о туберкулезе среди украинцев. За то в нашей стране большему количеству граждан стали доступными лекарства от смертельной болезни.

Рекомендуем к просмотру: